Le Programme TV « sport » sur les chaînes Canal+ (du 5 au 13 janvier 2023)

CANAL FOOTBALL CLUB

WALID REGRAGUI INVITÉ DE L’ÉMISSION

Hervé Mathoux sera à la présentation du CANAL FOOTBALL CLUB entouré de Laure Boulleau, Habib Beye, Mickael Landreau et Laurent Paganelli.

Invité du CFC : Walid Regragui, le séléctionneur du Maroc, qui a créé l’exploit lors de la Coupe du Monde avec les lions de l’Atlas.

Au programme ce dimanche 8 janvier :

19H20 : CANAL FOOTBALL CLUB sur CANAL+ & CANAL+FOOT

Sujet :

Retour sur la période des fêtes en premier league, le bilan

Sujet :

Ronaldo, Prince en Arabie Saoudite

Sujet :

Pelé, son plus beau but reconstitué en 3D. Grâce aux différents témoignages des observateurs et de Pelé l’action d’un des plus beaux buts de sa carrière a été reconstituée avec les technologies d’aujourd’hui.

Page coupe de France

L’actualité de la FFF dans le Thread

RUGBY

TOP 14 – J15

La 15ème journée de TOP14 est à suivre ce week-end sur les chaînes CANAL+.

Samedi 7 janvier, le match Bordeaux-Bègles / Bayonne ouvre cette journée de championnat à 14h50 sur CANAL+SPORT. Le multirugby est à suivre à partir de 17h sur CANAL+ avec 4 rencontres. Pau / Lyon sur CANAL+SPORT, Clermont / Perpignan, Brive / Toulon et Stade Français / Castres sur RUGBY+.

En début de soirée le Canal Rugby Club encadre la rencontre entre La Rochelle et Toulouse à 21h05 sur CANAL+. Un choc de début d’année qui pourrait voir le Stade Rochelais renverser le leader Toulousain.

Dimanche sur CANAL+, le Canal Rugby club à 20h25 suivi de la rencontre Montpellier / Racing 92 à partir de 21h05. Les racingmens peuvent espérer monter sur le podium du classement général à l’issue de ce match.

Samedi 7 janvier

14H50 : BORDEAUX-BÈGLES / BAYONNE sur CANAL+SPORT

16H45 : MULTIRUGBY sur CANAL+

PAU / LYON sur CANAL+SPORT

CLERMONT / PERPIGNAN sur RUGBY+

BRIVE / TOULON sur RUGBY+

STADE FRANCAIS / CASTRES sur RUGBY+

20H10 : CANAL RUGBY CLUB sur CANAL+

21H05 : LA ROCHELLE / TOULOUSE sur CANAL+

22H55 : CANAL RUGBY CLUB – LE DEBRIEF sur CANAL+

Dimanche 8 janvier

20H25 : CANAL RUGBY CLUB sur CANAL+

21H05 : MONTPELLIER / RACING 92 sur CANAL+

22H55 : CANAL RUGBY CLUB – LE DEBRIEF sur CANAL+

FOOTBALL

LIGUE 1 – J18

Mercredi 11 janvier, PSG / Angers et Strasbourg / Lens les deux affiches de la 18ème journée de Ligue 1 sont à suivre à 21h sur les chaînes CANAL+. Un affrontement à distance entre le PSG, leader du championnat et Lens, grand prétendant au titre. (voir les abonnements CANAL+)

Mercredi 11 janvier

20H55 : PSG / ANGERS sur CANAL+SPORT360

STRASBOURG / LENS sur CANAL+FOOT

FOOTBALL

PREMIER LEAGUE – J7

Une affiche reportée de la 7ème journée de Premier League est à suivre le jeudi 12 janvier sur CANAL+FOOT. Un match entre Fulham et Chelsea, deux équipes au coude-à-coude dans le classement.

Jeudi 12 janvier

20H55 : FULHAM / CHELSEA sur CANAL+FOOT

LE SOMMAIRE DES EMISSIONS SPORT

CANAL RUGBY CLUB



Samedi, le CANAL RUGBY CLUB est présenté par Isabelle Ithurburu avec Sébastien Chabal et Cédric Heymans

Au programme ce samedi 7 janvier :

20H10 : CANAL RUGBY CLUB sur CANAL+

Retour sur les matchs de la 15e journée du Top14 avec notamment Brive/Toulon et Paris/Castres

Présentation du choc du soir LaRochelle/Toulouse avec un entretien en compagnie de Romain Ntamack, l’ouvreur du XV de France.

Dimanche, le CANAL RUGBY CLUB est présenté par Isabelle Ithurburu avec Sébastien Chabal et Richard Dourthe.

Au programme ce dimanche 8 janvier :

20H25 : CANAL RUGBY CLUB sur CANAL+

Le Top du Top14 pour un tour complet de la journée du Top14

Un sujet inside avec Bayonne en déplacement à Bordeaux

Un sujet horizon bleu pour faire le tour de la forme de nos internationaux à 1 mois du début du Tournoi des 6 nations

Le match du soir Montpellier le champion de France face au Racing

CANAL SPORTS CLUB

Le CANAL SPORTS CLUB est présenté par Astrid Bard avec Clément Repellin, Lyes Houhou, Julien Benneteau et Christophe Jallet.

Au programme ce samedi 7 janvier :

19H00 : CANAL SPORTS CLUB en clair sur CANAL+

Interview :

Caroline Garcia la tenniswoman française qui a réalisé une saison 2022 extraordinaire avec la victoire aux masters en point d’orgue. Élue championne 2022 par le journal l’Equipe, la 4ème joueuse mondiale se confie sur sa saison passée et nous livre ses ambitions pour une saison 2023 qu’elle espère encore meilleure avec un tournoi du grand chelem dans le viseur.

Reportage :

Un reportage à Barcelone avec la nouvelle star du handball français que certains n’hésitent pas à décrire comme le meilleur joueur du monde, Dika Mem. A une semaine du début des championnats du monde, les équipes du CSC sont parties à la rencontre du joueur qui fait les beaux jours d’un des plus grands clubs du monde, le FC Barcelone. Portrait de celui qui pourrait être l’arme fatale des bleus dans leur quête d’un nouveau titre mondial.

Reportage :

Un reportage aux îles Tonga. Le pays, nation historique du rugby mondial, souvent fournisseur de grands joueurs pour les All Blacks ou encore l’Australie, a été dévasté par un Tsunami en janvier dernier. A moins d’un an de la coupe du monde de rugby en France, la reconstruction est difficile et la pratique du rugby se retrouve de plus en plus en danger face à la concurrence du football et à l’argent de la FIFA qui, au contraire de World Rugby, participe financièrement à l’effort de reconstruction en construisant terrains de football et infrastructures. Est-ce le début de la fin pour le rugby sur une de ses terres historiques ?

Le cardiomètre et la Question sans complexe qui se demande cette semaine « qui a inventé le handball ? »

Tous les résultats et image du jour.

LATE SPORT360

LE LATE SPORT360 propose un tour complet de l’actualité du sport : football, rugby, golf, sports mécaniques de la Formule 1™ au MotoGP…

Du décryptage, des débats, des infos, des images inédites pour revenir sur les faits marquants des compétitions, et le meilleur des réseaux sociaux.

Les émissions de la semaine sur CANAL+SPORT360

Lundi 9 janvier à 22h55

Mardi 10 janvier à 22h55

Mercredi 11 janvier à 23h10

Jeudi 12 janvier à 22h55

Vendredi 13 janvier à 22h55

Virginie Ramel présente l’émission vendredi

De lundi à jeudi, l’émission est présentée par Nicolas Tourriol.

JOUR DE FOOT

L’émission JOUR DE FOOT est présentée par Eric Besnard, en direct des stades avec les différents journalistes correspondants.

Les dernières infos, plus d’insides et les meilleures analyses pour ne rien manquer de l’actualité du football.

Les émissions de la semaine sur CANAL+FOOT

Lundi 9 janvier à 20h15

Mardi 10 janvier à 20h15

Mercredi 11 janvier à 20h15

Jeudi 12 janvier à 20h15

Vendredi 13 janvier à 20h25

SPORT MECANIQUES

E-TROPHEE ANDROS – ISOLA 2000

Le e-trophée Andros continue en janvier sur CANAL+SPORT360.

La troisième étape se déroule ce week-end à Isola 2000, avec les membres de l’équipe CANAL+ : Margot Laffite et Julien Fébreau, en tête du classement général de la catégorie Elite.

Le résumé de l’épreuve d’Isola 2000 est à retrouver ce dimanche à 21h00 sur CANAL+SPORT360.

Dimanche 8 janvier

21H00 : E-TROPHEE ANDROS – ISOLA 2000 sur CANAL+SPORT360

RUGBY

PRO D2 – J16

La 16ème journée de Pro D2 se poursuit ce vendredi dès 19h sur CANAL+SPORT avec la rencontre entre Agen et Rouen, mais également sur RUGBY+ à partir de 19h25 pour suivre 5 rencontres simultanément.

Pour clôturer cette journée, le match entre Provence rugby et Grenoble à 21h sur CANAL+SPORT.

Jeudi 5 janvier

20H50 : BIARRITZ / MONTAUBAN sur CANAL+SPORT

Vendredi 6 janvier

18H45 : AGEN / ROUEN sur CANAL+SPORT

19H25 : OYONNAX / BEZIERS sur RUGBY+

MASSY / VANNES sur RUGBY+

SOYAUX-ANGOULEME / NEVERS sur RUGBY+

AURILLAC / MONT DE MARSAN sur RUGBY+

CARCASSONNE / COLOMIERS sur RUGBY+

20H50 : PROVENCE RUGBY / GRENOBLE sur CANAL+SPORT

GOLF

SENTRY TOURNAMENT OF CHAMPION

Le tournoi des champions se déroule cette année à Hawaï et est à suivre du 5 au 8 janvier sur CANAL+SPORT et GOLF+. Cette édition qui démarre l’année civile, regroupe un peloton de vainqueurs du PGA tour 2022 et les leaders aux points. Sur les 39 meilleurs golfeurs qui se retrouveront sur le green seront présents entre autres Victor Hovland, Matthew Fitzpatrcik ou encore Jon Rham.

Jeudi 5 janvier

00H00 : SENTRY TOURNAMENT OF CHAMPION – 1ER TOUR sur CANAL+SPORT

Vendredi 6 janvier

00H00 : SENTRY TOURNAMENT OF CHAMPION – 2EME TOUR sur CANAL+SPORT & GOLF+

Samedi 7 janvier

22H30 : SENTRY TOURNAMENT OF CHAMPION – 3EME TOUR sur CANAL+SPORT & GOLF+

Dimanche 8 janvier

22H35 : SENTRY TOURNAMENT OF CHAMPION – 4EME TOUR sur CANAL+SPORT & GOLF+