Le TOP 100 des professionnels de 40 ans et moins présents dans le classement « Choiseul Sport & Business 2022 »

Pour sa 4ème édition, le « Choiseul Sport & Business » dresse un classement des 100 professionnels âgés de 40 ans et moins représentant les forces vives du sport business en France.

Pour ce classement 2022 à découvrir dans L’Equipe Magazine, l’Institut Choiseul place Garry Anssens, Président Directeur Général d’Alltricks, à la première place. Pour réaliser 171 millions d’euros de volume d’affaires, le site e-commerce s’appuie sur plus de 300 salariés.

Le podium est complété par Augustin Vial (Red Bull) et Laura Le Goff (Vendée Globe).

« La réalisation de ce quatrième Choiseul Sport & Business a été conduite de 2021 à 2022 en tenant compte de la jeunesse des Managers, leurs accomplissements (expériences, réalisation, progression), leur situation (réputation, influence) et leur potentiel (créativité, vision, agilité). Les 100 lauréats ont été classés de la 1ère à la 100ème place. L’étude ayant été arrêtée au 30 juin 2022, les évolutions professionnelles postérieures à cette date n’ont pas été prises en compte » précise Choiseul.

Choiseul Sport & Business 2022 – Classement complet (TOP 100 des 40 ans et moins)

1. Gary ANSSENS, Président directeur général d’Alltricks, 38 ans

2. Augustin VIAL, Directeur général de Red Bull France, 40 ans

3. Laura LE GOFF, Directrice générale du Vendée Globe, 40 ans

4. Benoît VERDIER, Directeur général de Go Sport, 40 ans

5. Yannick LÉOUFFRE, Directeur général de Private Sport Shop, 38 ans

6. Gaëtan MULLER, Président délégué et associé de LDLC ASVEL, 39 ans

7. Noémie CLARET, Directrice exécutive de Global Sports Week, 39 ans

8. Aymeric MAGNE, Président exécutif et Directeur général de la SASP ESTAC Troyes, 39 ans

9. Xavier GALLOT-LAVALLÉE, Président directeur général de MND Group, 40 ans

10. Julien PIWOWAR, Responsable de l’innovation REAL MADRID NEXT, 40 ans

11. Nicolas MAURER, Directeur général de Team Vitality, 35 ans

12. Pierre-Henri DEBALLON, Président directeur général de Weezevent, 38 ans

13. David AMIOUNI, Coprésident de Keep Cool, 38 ans

14. Grégory AGUZZI, Président BR-Units, 38 ans

15. Sonia SOUÏD, Directrice football et agent sportif FFF CSM Sport & Entertainment, 36 ans

16. Mathieu LACOUR, Directeur général du Stade de Reims, 38 ans

17. Steve GUILLOU, Président d’Arkose, 34 ans

18. Jérôme MEARY, Directeur général d’Elite Athletes Agency, 37 ans

19. Martin JAGLIN, Cofondateur de Mon petit gazon, 39 ans

20. Thomas ROUAULT, Président directeur général de Snowleader, 39 ans

21. Emmanuelle MALECAZE-DOUBLET, Directrice générale adjointe du PMU, 34 ans

22. Frédéric SANAUR, Directeur général de l’Agence nationale du sport, 40 ans

23. Nadia BENMOKHTAR, Responsable du développement de la marque Paris-Saint-Germain, 36 ans

24. Sébastien BEQUART, Président directeur général de Gymlib, 38 ans

25. Fabien PAGET, Directeur général de 17 Sport, 38 ans

26. David DRAHY, Directeur associé de Com’Over, 39 ans

27. Romain COLLINET, Président directeur général de Willie Beamen, 39 ans

28. Stéphanie COMMANDEUR, Responsable du département stades, arenas et projets spéciaux chez GL Events, 32 ans

29. Skander KARAA, Directeur de cabinet du Comité national olympique et sportif français, 38 ans

30. Sevan KARIAN, Avocat associé au cabinet ASK, 36 ans

31. Nicolas PASQUET, Cogérant de Ma Salle De Sport, 40 ans

32. Vincent GOEHRS, Fondateur de Grand prix, 39 ans

33. Jauffray DUNYACH, Président de Joinly, 38 ans

34. Matthieu LILLE-PALETTE, Vice-président senior d’Opta Stats Perform, 36 ans

35. Anne DESCAMPS, Directrice de la communication de Paris 2024, 36 ans

36. Romain SOUVIGNET, Directeur général de La Boule Obut, 38 ans

37. Sylvain MOREL, Cofondateur et Directeur général de Sportihome, 40 ans

38. Thibault VELLARD, Directeur général France et directeur régional de South West EMEA The IRONMAN Group, 36 ans

39. Hélène SCHRUB, Directrice générale du FC Metz, 39 ans

40. Jonathan GARRET, Directeur général de Dynamo Cycling, 34 ans

41. Thibaut PREDHOMME, Directeur de cabinet de Sorare, 32 ans

42. Sylvain VENTRE, Cofondateur de Willie Beamen, 40 ans

43. Alexandre MAULIN, Président de Maulin.ski, 36 ans

44. Boris POURREAU, Membre du conseil d’administration de Sport Heroes, 35 ans

45. Martin FOURCADE, Président de la commission des athlètes de Paris 2024, 33 ans

46. Clément BODIN, Directeur général de Natural Grass, 31 ans

47. Camille REINAULD, Conseillère du président de Paris 2024, 35 ans

48. Robins TCHALE-WATCHOU, Directeur général de Vivendi Sports, 38 ans

49. Clément TROPRÈS, Directeur général du domaine de Quiétieville, 36 ans

50. Alban DECHELOTTE, Directeur général de G2 Esports, 40 ans

51. Claire RABÈS, Directrice générale du GIE France Sport Expertise, 33 ans

52. Jessica MARCOU, Directrice générale associée et directrice du pôle sport Agence Comback, 39 ans

53. Mathieu CHARPENTIER, Conseiller sport professionnel, économie du sport, esport, transition digitale et écologique au ministère des Sports, 38 ans

54. Julien RONGIER, Directeur commercial, partenariats et hospitalités d’Accor Arena, 35 ans

55. Michael JEREMIASZ, Cofondateur et gérant associé d’Handiamo!, 40 ans

56. Jean-Baptiste CAILHAU, Responsable des célébrations et des cérémonies de Paris 2024, 38 ans

57. Claire REVENU, Directrice générale de Paris 2024 Jeux Olympiques et Paralympiques à The Coca-Cola Company, 39 ans

58. Pierre-Emmanuel WEIL, Membre du directoire et associé du RC Strasbourg Alsace, 40 ans

59. Thomas MENDONÇA, Directeur général digital et innovation du Fitness Park Group, 34 ans

60. Benjamin DEBLICKER, Vice-président des ventes chez Sportfive, 40 ans

61. Benjamin CARLIER, Directeur associé d’Olbia Conseil, 37 ans

62. Mohamed RIAD, Président de MMSport, 37 ans

63. Marie-Amélie LE FUR, Présidente du Comité paralympique et sportif français, 33 ans

64. Jessica CASANOVA, Directrice générale adjointe et administratrice du Montpellier Hérault Rugby Club, 38 ans

65. Michaël WEISZ, Cofondateur et Directeur général de Shapeheart, 34 ans

66. Mickaël BARDES, Président directeur général de Grinta, 34 ans

67. Omar EL ZAYAT, Responsable de l’intégration et de l’innovation à Paris 2024, 37 ans

68. Oussama SAHBANI, Fondateur de Shab, 30 ans

69. Christophe MAZEL, Directeur de la marque Adidas France, 36 ans

70. Karl LORENZON, Directeur marque et communication de ParionsSport FDJ, 38 ans

71. Jean-Baptiste ALLIOT, Directeur exécutif de Vitality hub, 33 ans

72. Jean-Baptiste ALDIGÉ, Président du directoire du Biarritz Olympique Pays Basque, 37 ans

73. Joseph BIZARD, Directeur général d’OC Sport Pen Duick, 37 ans

74. Vincent BACOT, Cofondateur de SportsDynamcis, 33 ans

75. Clarisse CRÉMER, Entrepreneuse et navigatrice, 32 ans

76. Heïdi VERDET, Directrice des opérations d’Europe NorthRock X, 35 ans

77. Louison AUGER, Directeur général adjoint du Red Star FC, 36 ans

78. Yoann SERY, Directeur de la stratégie créative chez Nike, 32 ans

79. Théo PASCARD, Cofondateur de Meeriad, 30 ans

80. Iris ELBAZIS, Présidente du WSC Group, 34 ans

81. Romain TREBUIL, Cofondateur et directeur général de Circle Sportswear, 36 ans

82. Éric LITZLER, Directeur associé de Web Stratégies, 38 ans

83. Emmanuel BOUSCASSE, Directeur de la communication de Rugby World Cup France 2023, 33 ans

84. Guillaume SARFATI, Directeur général d’Act for sport, 35 ans

85. François GABART, Président directeur général de MerConcept, 38 ans

86. Mounir SIDHOUM, Directeur associé de Canterasport, 35 ans

87. Amaury De LACOSTE, Directeur des opérations des Domaines Skiables Labellemontagne Management, 38 ans

88. Pierre DUVELLEROY, Président de Njuko, 38 ans

89. Franck BÉRIA, Directeur adjoint du football professionnel au LOSC, 38 ans

90. Maxime HORBEZ, Vice-président en charge des sports chez Jellysmack, 28 ans

91. Denis GARGAUD, Partenaire associé de Mulebar, 34 ans

92. Joseph VILLEFLAYOUX, Directeur marketing et communication de Hurricane Group, 37 ans

93. Stéphanie GICQUEL, Entrepreneuse, sportive de haut niveau, exploratrice, autrice, speaker, avocate, 39 ans

94. Sébastien DEBS, Cofondateur d’OG Esports, 29 ans

95. Sarah OURAHMOUNE, Vice-présidente du Comité national olympique et sportif français, 39 ans

96. Thibault De BLIGNIÈRES, Cofondateur et Directeur général de Hapik, 39 ans

97. Nizar MELKI, Cofondateur et Associé de SportEasy, 39 ans

98. Thierry DUSAUTOIR, Cofondateur de The Join Collective, 40 ans

99. Adam LAURENT, Cofondateur et Directeur général de Go My Partner, 30 ans

100. Richard CACIOPPO, Directeur des compétitions et des stades de la Ligue nationale de rugby, 37 ans