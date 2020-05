L’équipementier ODLO racheté par Monte Rosa

Fondée en 1946, ODLO est l’inventeur des sous-vêtements techniques de sport. Anciennement propriété de Herkules Fund III, la marque suisse d’origine norvégienne a été rachetée cette semaine par Monte Rosa Sports Holding AG.

C’est un véritable pionnier du monde du sport que s’offre la société Monte Rosa, détenue par Hugo Maurstad et Christian Casal. Un nouveau pas dans le monde du sport pour Hugo Maurstad après avoir déjà investi dans le groupe Rossignol (Rossignol, Dynastar, Lange, Look), Helly Hansen ou Dale of Norway entre autres.

ODLO International et ses filiales proposent des vêtements de sport dans les milieux du running, du training, du cyclisme, du ski de fond et de l’outdoor. Marque pionnière sur le marché des sous-vêtements techniques de sport, les produits sont distribués dans 35 pays à travers le monde.

« Nous voyons de nombreuses similitudes entre les investissements faits au sein de Helly Hansen et Rossignol et ODLO International » a commenté Hugo Maurstad, dans un communiqué. « L’entreprise repose sur des piliers uniques et forts avec une marque mondialement reconnue et une position majeure sur ses principaux marchés et segments. Nous pensons que le fait de ramener ODLO à ses racines et à ses objectifs fondamentaux renforcera sa position en tant que leader du baselayer outdoor en Europe. L’équipe de direction a fait un travail formidable pour préparer la société à ce nouveau tournant et nous sommes convaincus de notre capacité à atteindre une croissance rentable au cours des prochaines années »

« Nous sommes fiers de constater que, même dans cette période de défi à relever pour les entreprises, la forte dynamique de la marque Odlo a été appréciée par nos nouveaux propriétaires. » commente Knut Are Høgberg, PDG d’ODLO International. « Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Monte Rosa dans l’équipe Odlo et dans notre quête – plus évidente que jamais – d’inspirer les consommateurs à une vie active en plein air. »