COVID-19 – Le CIO va supporter 800M$ de coûts liés au décalage des JO de Tokyo 2020 en 2021

Hier, le Comité International Olympique (CIO) a validé l’utilisation d’une enveloppe de 800 millions de dollars pour supporter une partie des coûts liés au report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en 2021 lié à la pandémie mondiale actuelle.

« Ce montant comprend le coût de l’organisation des Jeux aux dates nouvellement fixées allant jusqu’à 650 millions de dollars pour le CIO, ainsi qu’une enveloppe financière pour le Mouvement olympique allant jusqu’à 150 millions de dollars et concernant notamment les Fédérations Internationales (FI), les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les organisations reconnues par le CIO, afin de leur permettre de maintenir leurs sports, leurs activités et leur soutien à leurs athlètes. Aujourd’hui, la commission exécutive du CIO a approuvé ce plan financier » précise le communiqué.

Tokyo 2020 – Un report qui coûterait entre 2,5 et 4,5 milliards d’euros ?

« Le Mouvement olympique fait face à un défi sans précédent. Le CIO doit organiser pour la première fois des Jeux Olympiques reportés et doit aider ses partenaires à surmonter cette crise mondiale. Cette situation inédite exigera que nous nous montrions solidaires, créatifs, déterminés et flexibles. Nous devrons tous faire des sacrifices et des compromis » a ajouté Thomas Bach, Président du CIO. « Des circonstances extraordinaires appellent des mesures extraordinaires. Cette situation exige que chacun d’entre nous fasse sa part et cela vaut pour nous tous, y compris le CIO. Avec les mesures financières prises aujourd’hui, nous répondons à ces besoins ».

Pour rappel et comme le rapporte Ouest France, le report des Jeux Olympiques de Tokyo pourrait coûter près de 2,5 milliards d’euros selon le quotidien économique japonais Nikkei, en incluant les frais de location de sites, la modification des réservations hôtelières et l’emploi prolongé du personnel de l’organisation et d’agents de sécurité. Entre autres. « Et encore, certains autres prévisionnistes tablent sur 4,5 milliards… » écrit le quotidien régional.