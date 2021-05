Les 4 candidats à la Présidence du CNOSF dévoilent leur programme lors d’un grand oral

Hier, les 4 candidats à la Présidence du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) ont dévoilé leur programme lors d’un grand oral.

Chaque candidat disposait de 20 minutes pour se présenter et faire ses propositions.

Brigitte Henriques, Emmanuelle Bonnet Oulaldj, Thierry Rey et Patrice Martin se sont succédés à la Maison du sport français.

Une présentation à revivre en vidéo ici, avec beaucoup de kitch propre aux institutions. Pour rappel, le président du CNOSF est élu par les membres de l’Assemblée Générale principalement constituée des Présidents de 95 Fédérations sportives.

https://www.dailymotion.com/video/x81js46

Présidence de @FranceOlympique . Amplifier le rôle social et sociétal du sport. Un engagement fort. Comme celui d’accéder au « pass’sport » pour le plus grand nombre. Un défi collectif. pic.twitter.com/XjT7YBWRWt

Elections #CNOSF le 29 juin 2021.

Pas de mandature sans #transparence et sans #éthique. Je m’engage à fournir tous les ans un document financier complet avec la ventilation de nos dépenses et nos recettes et les actions mises en place. #GrandOral pic.twitter.com/kgv8TSWxrl

— Henriques (@BrigitHenriques) May 28, 2021