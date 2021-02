Les agences L’Uzyne et Clutch remportent le budget « marque et communication » des Championnats du Monde de Ski Courchevel Méribel 2023

En fin de semaine dernière, les agences L’Uzyne et Clutch ont annoncé avoir remporté le budget « positionnement de marque et stratégie de communication » des Championnats du Monde de Ski Courchevel Méribel 2023.

« Nous souhaitions traduire notre vision pour les Championnats du Monde en un positionnement de marque audible. Nous voulions accompagner ce positionnement d’une stratégie de communication qui donne une identité forte à Courchevel Méribel 2023 et permette à nos différents publics de comprendre notre raison d’être et notre unicité » précise Perrine Pelen, Directrice Générale de Courchevel Méribel 2023, dans un communiqué. « Nous avons fait le choix pour nous accompagner du tandem L’Uzyne et Clutch, qui a parfaitement compris nos enjeux. Les Mondiaux de Cortina marqueront notre première prise de parole officielle, avant de déployer une stratégie plus long-terme ».

« L’équipe conseil, emmenée par Benoit Fritsch et Marwan El Adrham, accompagnera le Comité d’organisation sur l’enrichissement et les contenus de la plateforme de marque de l’évènement. Benoit Fritsch, cofondateur de L’Uzyne, est né sur les pistes et ne les a jamais quittées, accompagnant les marques sur leur marketing et communication évènementielle dans cet univers (Piste Mauve Milka, Oh Là Là pour le Ski Français, Coupe du monde de ski, Equipe de France de Ski). Marwan El Adrham, cofondateur de l’agence Clutch, s’est forgé une expertise stratégique sur les sujets du sport après plusieurs expériences en agences de communication » ajoute le communiqué de presse.