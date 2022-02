Tezos nouveau partenaire Blockchain de Manchester United

Hier, Manchester United a officialisé la signature d’un contrat de sponsoring avec Tezos.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, Tezos devient le partenaire blockchain officiel des Red Devils. La marque s’affichera notamment sur les tenues d’entraînement du club de Premier League.

Selon les médias anglais dont le Daily Mail, le montant du contrat est évalué à 20 millions de livres par saison.

