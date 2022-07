Les vélos TOP utilisés par les équipes du Tour de France

L’une des courses de vélo les plus exigeantes, mais aussi l’une des plus appréciées, le Tour de France est une course prestigieuse qui se déroule sur trois semaines. Il est composé d’une vingtaine d’étapes et chacune d’entre elles possède ses propres particularités ou difficultés. De plus, les participants à cette course utilisent des vélos qui n’ont généralement rien à avoir avec les autres types de bicyclettes. Focus dans cet article sur les particularités de ces vélos.

La matière des vélos utilisés par les coureurs du Tour de France

Contrairement aux vélos utilisés par les coureurs non professionnels, les coureurs du Tour de France utilisent des vélos qui sont entièrement en carbone. Cette matière est donc présente sur chaque élément (guidon, pédales, cadre, roues, tiges, jantes…) composant les vélos de ces coureurs qui offre, par ailleurs, de très nombreux avantages.

D’autre part, cette matière est surtout utilisée pour rendre les vélos très légers ou minimiser leur poids. Ce qui permet aux coureurs d’utiliser des vélos faciles à manipuler, mais offrant également un meilleur aérodynamisme. De plus, cela leur permet de disposer d’un vélo confortable, ce qui leur facilite bon nombre de choses.

En somme, grâce au carbone utilisé sur les vélos des coureurs du Tour de France, ces sportifs peuvent gagner en précision, voire en vitesse.

Le poids des vélos des coureurs du Tour de France

Tous les vélos utilisés par les coureurs du Tour de France ne possèdent pas le même poids. En effet, ils sont conçus en tenant compte des besoins de chaque coureur, mais aussi en fonction de leur taille.

Par ailleurs, quels que soient leurs besoins en termes de poids, les coureurs du Tour de France ne doivent pas utiliser des vélos pesant moins de 6,8 kilogrammes. Cette limite a été fixée par l’Union Cycliste Internationale (UCI) et tout manquement à cette règle peut exposer à des sanctions. D’un autre côté, cette organisation n’hésite pas à organiser des pesées ou des contrôles inopinés pour s’assurer que ses règles sont bel et bien respectées.

D’autre part, pour obtenir des vélos très légers sans descendre en dessous du poids fixé par l’UCI, les mécaniciens des équipes du Tour de France réalisent toutes sortes de découpes sur les bicyclettes qui leur sont confiées. Ainsi, ils peuvent gagner quelques grammes par-ci par-là pour le plus grand bonheur de leurs coureurs.

En outre, notez que les modifications apportées aux vélos pour réduire leur poids ne sont pas faites au détriment de la sécurité des coureurs du Tour de France. En effet, étant donné que ces coureurs roulent souvent à plus de 70 kilomètres par heure, ils doivent effectuer leurs courses sur des vélos fiables pour qu’ils ne soient pas exposés à des accidents mortels. Raison pour laquelle leurs vélos sont aussi légers que fiables.

Le prix des vélos utilisés par les coureurs engagés sur le Tour de France

Bicyclettes possédant de nombreuses technologies de pointe, les vélos des coureurs du Tour de France valent plus cher que ceux utilisés par les autres personnes. Leur prix évolue généralement de 9.000 à plus de 15.000 euros. Toutefois, il peut atteindre, voire dépasser les 20.000 euros en ce qui concerne les vélos dédiés aux courses du contre-la-montre.

Par ailleurs, retenez que les critères utilisés pour déterminer le prix de ces vélos sont légion. Ils peuvent être en rapport avec la marque du vélo, son modèle, ses caractéristiques ou les éléments utilisés pour le concevoir.

D’autre part, il importe aussi de rappeler que les vélos les plus chers sont souvent utilisés par les plus grands coureurs comme le slovène Tadej Pogacar ou le français Julian Alaphilippe. Celui du slovène coûte environ 14 000 euros contrairement à celui du français dont le prix s’élève à près de 14.500 euros.

Les particularités présentes sur les vélos destinés aux coureurs du Tour de France

Contrairement aux bicyclettes des personnes « lambda », les vélos utilisés par les coureurs du Tour de France sont équipés de plusieurs éléments. Ils possèdent, par exemple, de petites manettes, appelées « shifters », qui permettent aux coureurs de changer facilement de vitesse. De plus, ils sont équipés de Bluetooth, de freins à disque, de dérailleurs électriques et leurs selles sont adaptées aux besoins des coureurs.