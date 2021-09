Les Washington Capitals signent le premier contrat de sponsoring maillot de la NHL avec Caesars Sportsbook

Après avoir introduit le sponsoring sur les casques des joueurs la saison dernière, la NHL va autoriser le sponsoring sur les maillots à partir de la saison 2022-2023.

Il y a quelques jours, la franchise des Washington Capitals est entré dans l’histoire du sport business de la NHL en devenant la première à annoncer la signature d’un contrat pour ce nouvel espace disponible (7,62cm x 8,89cm) avec Caesars Sportsbook (paris sportifs).

Dans le détail, le logo Caesars Sportsbook sera visible sur la « pocket droite » des chandails des Capitals uniquement pour les matchs joués à domicile à la Capital One Arena.

Our fans are loyal and loyalty is LOUD!

So let’s raise a goblet to the future and welcome @CaesarsSports to the #ALLCAPS Family!https://t.co/tVaKFS2smg pic.twitter.com/vBHKbcFriY

— Washington Capitals (@Capitals) September 24, 2021