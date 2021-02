Ligue 1, TOP 14, Premier League… Le programme TV sur les chaînes Canal+ samedi 13 et dimanche 14 février 2021

Ce week-end du samedi 13 et dimanche 14 février 2021 marque le « retour en force » de la Ligue 1 Uber Eats sur les antennes du groupe Canal+ suite à l’accord signé la semaine dernière avec la LFP.

Jusqu’à la fin de cette saison 2020-2021 (en attendant de connaître la suite des négociations et/ou futur appel d’offres), le Groupe Canal+ détient l’intégralité des droits TV de la Ligue 1. Une offre de 10 matchs en direct lors de chaque journée qui vient s’ajouter à l’offre sport comme le TOP 14, la Premier League, la NHL, le MotoGP, ou encore la Formule 1 qui reprend dans un peu plus d’un mois. Notez qu’une chaîne 100% Ligue 1 sur le digital via mycanal a également été lancé (voir plus bas).

Découvrez ci-dessous à quoi ressemble désormais un week-end sport sur les chaînes Canal+ ! (Offres promotionnelles Canal+ ici)

CANAL+

Samedi 13 février

13H55 : SPORT REPORTER – Luchadores (rediffusion, en clair)

14H25 : Top 14 – Avant match

14H40 : Top 14- BORDEAUX / STADE FRANÇAIS

16H40 : Plateau Football

17H00 : Ligue 1 Uber Eats – PSG / NICE

18H55 : CANAL SPORTS CLUB (en clair)

19H55 : CANAL RUGBY CLUB (en clair)

21H00 : Top 14 – TOULON / LA ROCHELLE

22H55 : CANAL RUGBY CLUB Le Debrief

Dimanche 14 février

16H30 : 40S-09E – Nuit Blanche sur le Vendée Globe (rediffusion)

17H00 : Plateau Football

17H30 : Premier League – ARSENAL / LEEDS

19H30 : CANAL FOOTBALL CLUB (en clair)

21H00 : Ligue 1 Uber Eats – BORDEAUX / OM

22H55 : CANAL FOOTBALL CLUB Le Debrief

CANAL+SPORT

Vendredi 12 février

18H30 : Pro D2 – NEVERS / GRENOBLE

20H40 : Top 14 – TOULOUSE / PAU

23H30 : LATE RUGBY CLUB

Samedi 13 février

04H00 : Voile – Prada Cup – Finale

17H00 : Top 14 – MULTIRUGBY

19H00 : Ligue 1 Uber Eats – REIMS / LENS

20H55 : Ligue 1 Uber Eats – OL / MONTPELLIER

22H55 : Debrief Ligue 1

Dimanche 14 février

04H00 : Voile – Prada Cup – Finale

12H40 : JOUR DE LIGUE 1

13H00 : Ligue 1 Uber Eats – MONACO / LORIENT

14H55 : Ligue 1 Uber Eats – MULTIFOOT

16H55 : Ligue 1 Uber Eats – LOSC / BREST

18H55 : Top 14 – BAYONNE / BRIVE

21H00 : Golf – AT&T Pebble Beach Pro Am

CANAL+SPORT WEEK-END

Samedi 13 février

13H25 : Premier League – LEICESTER / LIVERPOOL

15H55 : Premier League – CRYSTAL PALACE / BURNLEY

18H20 : Premier League – MANCHESTER CITY / TOTTENHAM

20H55 : Premier League – BRIGHTON / ASTON VILLA

Dimanche 14 février

12H50 : Premier League – SOUTHAMPTON / WOLVERHAMPTON

14H55 : Premier League – WEST BROM / MANCHESTER UNITED

17H05 : Voile – Prada Cup – Finale

19H55 : Premier League – EVERTON / FULHAM

Comment s’abonner à Canal+ et le pack sport pas cher ?

Pour suivre toutes ces compétitions, sachez que l’abonnement à Canal+ et le pack sport+ incluant également les chaînes beIN SPORTS ou encore Eurosport est actuellement proposé à 40,99€ par mois pendant 2 ans au lieu de 50,99€.

Pour découvrir toutes les offres promotionnelles du moment à Canal+, rendez-vous sur boutique.canalplus.com.

LANCEMENT DE CANAL+ LIGUE 1

Dès le coup d’envoi de PSG / OGC NICE ce samedi, CANAL+ lancera une toute nouvelle chaîne intégralement dédiée à la Ligue 1 Uber Eats : CANAL+ LIGUE 1. Cette chaîne digitale est disponible sur myCANAL, pour tous les abonnés au pack sport.

Sur CANAL+ LIGUE 1, les abonnés retrouveront en un endroit unique tous les matchs de Ligue 1 Uber Eats en direct, le multiplex en direct, les rencontres du multiplex – version intégrale – en différé, toutes les émissions dédiées à la Ligue 1 de CANAL+ ou CANAL+SPORT et tous les contenus Ligue 1 de nos antennes (sujets, reportages, interviews etc…). Voici donc un « superhub » de notre championnat national, une chaîne qui rendra la Ligue 1 Uber Eats accessible à tout moment, de manière claire et lisible.

La chaîne sera accessible directement sur la page : https://www.canalplus.com/ligue-1-uber-eats/ et dans les chaînes Live/Sport de myCANAL.

myCANAL propose également le Mode Expert, qui permet de suivre les lives sportifs, dont les matchs de Ligue 1 Uber Eats, en bénéficiant de contenus ajoutés premium (statistiques en direct, classements, infos et Timeline pour échanger en direct avec les équipes éditoriales de CANAL+).