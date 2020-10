L’IRIS et emlyon business school lancent la plateforme « GeoSport » dédiée au sport à la géopolitique

Cette semaine, l’IRIS et emlyon business school ont annoncé le lancement de « GeoSport », nouvelle plateforme digitale et internationale dédiée au sport et à la géopolitique.

« L’objectif de GeoSport est de proposer des analyses d’experts reconnus sur les enjeux contemporains de la géopolitique et du sport, tels que la diplomatie, les relations internationales, l’image de marque d’un Etat, la politique et le soft power » précise le communiqué.

L’équipe éditoriale est constituée de Simon Chadwick, professeur spécialiste de l’Industrie du Sport en Eurasie à emlyon business school, Carole Gomez et Estelle E. Brun, directrice de recherche et chargée de recherche au sein du pôle Sport et Géopolitique de l’IRIS, ainsi que du professeur Paul Widdop de la Manchester Metropolitan University au Royaume-Uni.

« L’organisation de la Coupe du Monde masculine de football au Qatar en 2022, la « diplomatie des stades » mise en place par la Chine en Afrique, les investissements de fonds souverains dans le domaine du sport ou la participation de compagnies aériennes nationales dans des campagnes de sponsoring sportif représentent autant de sujets où sport et géopolitique se rejoignent. Les observateurs et les acteurs du sport et de la politique montrent un intérêt croissant pour le lien qui unit ces deux mondes » commente Simon Chadwick Chadwick.