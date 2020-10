Les footballeurs les plus populaires sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram (Etude Iquii Sport)

Pour un joueur de football professionnel de classe internationale qui se respecte, une présence digitale est aujourd’hui obligatoire s’il veut maximiser ses revenus sponsoring et développer son attrait marketing.

Au jeu du classement des footballeurs les plus populaires évoluant dans l’un des 5 championnats principaux en Europe (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France) c’est Cristiano Ronaldo qui arrive en première position avec un total cumulé de 329,4M de fans sur Instagram et Twitter selon les chiffres de la dernière étude de la société spécialisée Iquii Sport au 20 octobre 2020.

Le portugais de la Juventus devance Neymar JR (192,9M) et Lionel Messi (168M). Précision importante, le joueur du Barça ne possède pas de compte sur Twitter, le chiffre de 168M représente uniquement sa communauté sur Instagram.

Dans le TOP 20 des joueurs les plus populaires sur Twitter et Instagram en fans cumulés, on retrouve 4 français avec Paul Pogba (49,8M – 11e), Kylian Mbappé (49,5M – 12e), Karim Benzema (47,7M – 13e) et Antoine Griezmann (42,8M – 15e).

TOP 20 des footballeurs les plus populaires sur Twitter et Instagram (octobre 20)

TOP 20 des footballeurs les plus populaires sur Instagram (octobre 20)

TOP 20 des footballeurs les plus populaires sur Twitter (octobre 20)

Dans son étude d’octobre 2020, Iquii Sport a également effectué un classement par championnat (Premier League, LaLiga Santander, Serie A TIM, Bundesliga, Ligue 1 Uber Eats).

Les joueurs de Ligue 1 Uber Eats les plus populaires sur Twitter et Instagram

Twitter + Instagram

Instagram

Twitter

Les joueurs de Premier League les plus populaires sur Twitter et Instagram (Octobre 2020)

Instagram

Twitter

Les joueurs de LaLiga Santander les plus populaires sur Twitter et Instagram (Octobre 2020)

Instagram

Twitter

Les joueurs de Série A TIM les plus populaires sur Twitter et Instagram (Octobre 2020)

Instagram

Twitter

Les joueurs de Bundesliga les plus populaires sur Twitter et Instagram (Octobre 2020)

Instagram

Twitter