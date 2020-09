L’Olympique de Marseille signe un partenariat avec Aix-Marseille Université

Depuis cet été, Aix-Marseille Université (AMU) accompagne la préparation des joueurs du centre de formation de l’Olympique de Marseille par son expertise et sa plateforme Technosport.

« Le football exige de la part des joueurs une hygiène de vie saine et une préparation musculaire intense afin d’éviter les blessures. »

À cette fin et pour préparer la saison 2020-2021, les joueurs du centre de formation de l’OM ont bénéficié d’une préparation physique et alimentaire de la part de l’AMU. Le suivi des joueurs, prévu jusqu’au 31 mai 2021 comprend un accompagnement autour de 2 axes : la prévention basée sur les déséquilibres musculaires et la réathlétisation des joueurs blessés.