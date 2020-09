Michael Jordan devient propriétaire d’une écurie NASCAR

Hier, Michael Jordan a officialisé la création d’une nouvelle écurie de NASCAR en association avec le pilote Denny Hamlin.

Dans le détail, Jordan sera le propriétaire majoritaire et Hamlin sera partenaire minoritaire. La future équipe qui débutera la compétition lors de la saison 2021 en NASCAR Cup Series a recruté le pilote Bubba Wallace pour plusieurs années.

« Ayant grandi en Caroline du Nord, mes parents nous emmenaient mes frères, mes sœurs et moi aux courses, j’ai toujours été fan de NASCAR » précise Jordan dans un communiqué publié sur le site officiel de sa franchise NBA des Charlotte Hornets. « L’opportunité de posséder ma propre équipe en partenariat avec mon ami Denny Hamlin et d’avoir Bubba Wallace au volant pour nous, est très excitant. Historiquement, il y a eu peu de propriétaires noirs en NASCAR. Le timing semblait parfait car la discipline évolue et embrasse de plus en plus le changement social. En plus de l’engagement récent et des dons que j’ai faits pour lutter contre le racisme, je vois cela comme une chance d’éduquer un nouveau public et d’ouvrir plus d’opportunités pour les Noirs dans la course. »

This is a unique, once-in-a-lifetime opportunity that I believe is a great fit for me at this point in my career. I’m grateful and humbled that they believe in me and I’m super pumped to begin this adventure with them.

🤘🏾

BW https://t.co/q5tCyiurpi

— Bubba Wallace (@BubbaWallace) September 22, 2020