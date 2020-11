Retour sur les publicités de Diego Maradona. Des marques associées à tout jamais avec l’argentin

Hier, Diego Maradona s’est éteint à l’âge de 60 ans. Une vie de footballeur vécu à 100 à l’heure durant laquelle l’argentin a « prêté » son image à de nombreuses marques.

Au début des années 80, Diego Maradona signe un contrat de sponsoring avec la marque Puma. A ses pieds, l’argentin porte la Puma King.

Des années plus tard, Puma va notamment sortir un modèle en édition limitée de la chaussure Maradona Super.

A l’été 2018, Puma devient le nouvel équipementier de l’Olympique de Marseille. Pour l’occasion, la marque fait notamment appel à Diego Maradona dans son spot publicitaire « Venu de l’eau pour mettre le feu » à revoir ci-dessous.

Tout au long de sa vie de football professionnel et de retraité des terrains, Diego Maradona a participé à de nombreuses campagnes publicitaires.

Dans le spot « mythique » de Coca-Cola ci-dessous, la star argentine offre son maillot à un jeune fan dans les couloirs du stade en échange d’un Coca.

Dans les années 80, McDonald’s a également utilisé Diego Maradona dans des publicités.

En 2006, Diego Maradona tourne une publicité pour le soda brésilien Guaraná Antarctica. Dans la vidéo ci-dessous, l’argentin fait un affreux cauchemar, il porte le maillot de la Seleçao aux côtés de Ronaldo et Kaka !

En 2010, Louis Vuitton réunit Diego Maradona, Pelé et Zinédine Zidane dans une campagne publicitaire impactante également.

En 2014, Diego Maradona prête son image à Bom Negocio, site de petites annonces au Brésil.

En 2017, la marque de bière Bavaria utilise Diego Maradona dans une publicité afin de promouvoir sa bi-re sans alcool Bavaria 0.0%.

Ces dernières années, Diego Maradona était également ambassadeur de l’horloger Hublot. Une marque qui est également associée à Pelé ou encore Kylian Mbappé.

Dans le cadre de son partenariat avec la star argentine, Hublot avait notamment confectionné une montre signature « Hublot King Power Maradona ».

A truly inspiring legend but above all a genuine friend who will deeply be missed. Our sincerest condolences to his family and loved ones. Diego’s memory will always live on. Rest In Peace Maradona. pic.twitter.com/ss7tBDebp5

— Hublot (@Hublot) November 25, 2020