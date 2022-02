L’UEFA s’attaque à la « Champignons League », nom donné à une pizza en Allemagne

L’UEFA ne rigole pas avec ses droits commerciaux et son image. Dernier exemple en date avec une marque de pizzas en Allemagne.

L’histoire a déjà fait le tour de l’Europe. Depuis hier, la marque « Pizza Wolke » s’offre une campagne publicitaire à moindre coût, pour le moment.

Comme le rapporte de nombreux médias dont le Daily Mail, le patron de Pizza Wolke a reçu un courrier de l’UEFA lui indiquant contester l’utilisation du nom « Champignons League » donné à l’une de ses pizzas.

Le Daily Mail, s’appuyant sur l’agence de presse SID, indique que le département de l’UEFA concerné par cette affaire compte bien mener une action en justice pour faire valoir ses droits.

« Peu avant Noël, nous avons reçu une lettre de l’UEFA indiquant que nous violions les droits de licence et que nous devions changer le nom de la pizza » explique Shadi Souri, fondateur de la marque, au journal allemand BILD. « Nous avons aussi payé très cher cette marque protégée. Pourquoi devrions-nous les retirer du marché ?[…] « À cause du Coronavirus, nous avons fermé la pizzeria et sommes passés à la production de pizzas surgelées. Je ne voulais pas donner des noms ennuyeux aux pizzas. La pizza au fromage et au jambon s’appelle « Häm & Bäm » et la pizza aux champignons ne s’appelle pas Funghi, mais Champignons League ».

Reste à savoir si cette dénomination vient parasiter la Champions League et les affaires de l’UEFA qui n’a pas de partenaire sur le segment de la pizza.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pizza Wolke (@pizza_wolke)

Sur les réseaux sociaux, le gérant de la société reste confiant et un brin provocateur. « Je suis honoré ! En tant qu’enfant du football ! Une publicité de l’UEFA ? Sérieusement ? Cela montre à mon gang et à moi que nous sommes absolument sur la bonne voie ! Nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne serons pas dans tous les fours ! Un homme ! Une pizza ! Voyons jusqu’où va l’UEFA ! ACHETEZ LA MEILLEURE PIZZA AUX CHAMPIGNONS AU MONDE ALLLLLLEEEEE ! »