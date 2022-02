All-Star Game 2022 – La NHL va faire briller Las Vegas avec 2 concours d’habilité organisés en extérieur (Fountains of Bellagio et Las Vegas Boulevard)

Ce week-end, Las Vegas accueille le Honda NHL All-Star Game 2022. Pendant 4 jours, les fans de hockey sur glace vont pouvoir assister à de nombreuses animations et festivités en plus du match des étoiles disputé à la T-Mobile Arena.

Tout au long de ce All-Star Weekend qui débute jeudi, la National Hockey League (NHL) mettra la destination Vegas à l’honneur et de manière plutôt spectaculaire.

« Les gens vont s’en souvenir pendant longtemps »

Dans le détail, deux nouvelle épreuves du concours d’habilité (skills contest) vont voir le jour en extérieur et mettront en scène deux lieux emblématiques de Las Vegas : les fontaines du Bellagio (jets d’eau) et Las Vegas Boulevard.

Avec « Discover NHL Fountain Face-Off », 8 joueurs s’affronteront au centre de l’eau devant le Bellagio et tenteront d’atteindre des cibles le plus rapidement possible.

Dans l’épreuve « Las Vegas NHL 21 in ’22 », cinq joueurs vont s’affronter dans un blackjack géant sur Las Vegas Boulevard et devront viser des cartes géantes pour obtenir le plus de points sans dépasser la limite de 21. Un concours qui mêlera à merveille hockey et jeu.

Une initiative intéressante qui vient enrichir la Fan Experience et l’expérience de consommation avec un contenu divertissant. Deux concours qui devraient également offrir aux joueurs une expérience inédite. « Je pense que les joueurs vont adorer ces épreuves » explique le directeur principal du contenu de la NHL Steve Mayer. « Les images seront incroyables. Je suis surexcité, nous allons ajouter quelque chose d’unique à Vegas, les gens vont s’en souvenir pendant longtemps ». Deux concours qui devraient donc assurer la promotion de Vegas mais également de la NHL, sous réserve que le contenu final soit au rendez-vous.

Les 5 autres épreuves du NHL All-Star Skills présenté par DraftKing se dérouleront à l’intérieur de la T-Mobile Arena (Verizon NHL Fastest Skater, Dunkin’ NHL Save Streak, EA NHL Hardest Shot, adidas NHL Breakaway Challenge, Honda NHL Accuracy Shooting).

Précisons que chaque vainqueur des 7 épreuves empocheront chacun la somme de 30 000 dollars.

Outre le match des étoiles et ces épreuves de skills, la NHL organise également son « Fan Fair » au Las Vegas Convention Center West Hall. Ce festival offrira aux fans présents sur place de nombreuses animations comme la 7ème bataille des mascottes.

En Major League Soccer (MLS), le concours d’adresse est également très ludique depuis 2019, à la fois pour les joueurs mais également pour le public. Reste à savoir si ce type de contenu divertissant assumé permet d’aller toucher un public plus large. Une chose est sûre, il permet au moins d’enrichir l’offre de contenu.