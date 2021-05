« Marseille dans le sang » – L’Olympique de Marseille, Puma et Eric Di Meco dévoilent le nouveau maillot domicile 2021-2022

Ce matin, tout comme le PSG et Jordan, l’Olympique de Marseille et Puma ont présenté officiellement le nouveau maillot domicile de la saison 2021-2022.

Pour ce nouveau jersey, Puma et l’OM ont décidé de s’inspirer des maillots de la fin des années 80, début des années 90, et lancent la campagne « Marseille dans le sang ».

« Reprenant le blanc identitaire du club, le nouveau maillot réinterprète le col V d’époque et les bandes bleues sur les manches apportent de la modernité. Des empiècements bleus sur les flancs rappellent ces bandes en donnant puissance et fluidité à la nouvelle tenue domicile » précise le communiqué.

Et pour incarner ce nouveau maillot, l’OM et Puma ont décidé de faire appel à Eric Di Meco, ancien joueur du club et vainqueur notamment de la Ligue des Champions en 1993.

Dans la vidéo ci-dessous, Éric Di Meco vient à la rencontre d’un nourrisson en maternité et lui explique sa condition de supporter marseillais de manière décalée.

« Les couleurs de l’Olympique de Marseille coulent dans les veines des supporters du club. Tout au long de leur vie, ils partagent cet amour viscéral, qu’ils soient nés à Marseille ou ailleurs. Chacun est habité par un état d’esprit qui anime la ville et qui porte les joueurs. Un supplément d’âme qui fait de l’Olympique de Marseille un club unique et historique capable de se réinventer perpétuellement. Durant son histoire, toutes les grandes équipes phocéennes disposaient de cette force intérieure qui permet de faire la différence. »