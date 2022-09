Matmut lance le programme « Le Sport TRÈS Collectif »

La semaine dernière, la Matmut a dévoilé sa nouveau programme « le sport très collectif ». Déjà bien présent dans l’univers du sponsoring sportif (LOU Rugby, sport automobile, Naming stades…), la société d’assurance va renforcer son implication sur les thématiques de l’inclusion, l’équité de traitement dans le sport et l’accessibilité à la pratique.

« À la Matmut, nous sommes convaincus que le sport est un outil formidable pour rassembler et mobiliser. À titre individuel, c’est aussi le moyen de se maintenir en bonne santé et de s’épanouir. C’est la raison pour laquelle avec « Le Sport TRÈS Collectif », nous souhaitons que le sport puisse être un outil au service du mieux vivre ensemble » explique Christophe Bourret, Président du Groupe Matmut, dans un communiqué.

Partenaire de la première édition du festival « Demain le sport » organisé la semaine dernière, Matmut a présenté son nouveau programme lors de cette journée de conférences à laquelle a notamment participé Valérie Fourneyron, ancienne ministre des sports (2012-2014), et administratrice, Secrétaire du bureau du Conseil d’Administration de la Matmut. Un groupe qui a réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros en 2021.

A travers son nouvel engagement RSE, la Matmut proposera de nombreuses initiatives aux sportifs et aux fans de sport et les mobilisera autour de l’inclusion par le sport, le sport pour tous et l’équité de traitement, notamment avec un axe autour du handisport.

