Média – Amazon Prime Video recrute Thierry Henry comme consultant pour son « Pass Ligue 1 »

A la veille du premier match de Ligue 1 Uber Eats diffusé sur ses antennes, Amazon Prime Video présente sa longue liste de consultants et journalistes qui accompagneront les abonnés à son Pass Ligue 1. Thierry Henry sera l’une des têtes d’affiches !

Nouveau diffuseur de 80% de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT, Amazon Prime Video lance une offre d’abonnement à 12,99€ par mois sans engagement à son « Pass Ligue 1 ». Pour faire découvrir son service, Amazon propose une offre d’essai gratuite pendant 7 jours valable jusqu’au 29 août ! Pour en bénéficier, rendez-vous ici. Pour rappel, l’offre d’abonnement est uniquement disponible aux abonnés Prime d’Amazon.

Thierry Henry en tête d’affiche de la Ligue 1 sur Amazon Prime Video et le Pass Ligue 1

Pour bien débuter et proposer une offre éditoriale de standing, Amazon semble vouloir se donner les moyens en recrutant une longue liste de consultants prestigieux.

Parmi les voix et les visages du Pass Ligue 1 sur Prime Video, les abonnés retrouveront Thierry Henry, Mathieu Bodmer, Ludovic Giuly, Corine Petit, Benoit Cheyrou, Ludovic Obraniak, Edouard Cissé, Vitorino Hilton, Dominique Arribagé ou encore Pascal Dupraz.

En parallèle, les principaux journalistes et commentateurs sont à date Karim Bennani, Thibault Le Rol, Marina Lorenzo, Julien Brun, Smaïl Bouabdellah, Lesly Boitrelle, Saber Desfarges, Laurie Samama, Benoît Daniel, Frédéric Verdier, Alban Lepoivre, Christophe Bureau, Luigi Colange, Alexis Grasso, Julien Ielsch, David Astorga, Virginie Sainsily, David Aïello et Tiffany Henne.

« Nous sommes ravis d’avoir bâti cette équipe exceptionnelle de consultants et d’experts du football français », déclare Alex Green, Directeur Général de Prime Video Sport pour l’Europe. « Chaque semaine, ils seront les visages de notre diffusion de la Ligue 1 Uber Eats sur Prime Video et apporterons toute leur expertise et leur passion du jeu aux abonnés. Ce n’est que le début pour nous et nous allons chercher à innover tout au long de la saison, avec comme principal objectif de satisfaire les fans de football ».

« Ce n’est que le début pour nous et nous allons chercher à innover tout au long de la saison »

Parmi les fonctionnalités annoncées par Prime Video, on peut retenir « Stadium FX » qui permettra de suivre un match sans commentaires afin de profiter du retour des supporters dans les tribunes des stades. Une fonctionnalité déjà proposée par beIN SPORTS depuis plusieurs années avec « Pure Live ».

Quand Thierry Henry « livrait » la Premier League pour Amazon en Angleterre

Diffuseur de matchs de Premier League du mois de décembre depuis 2019, Amazon Prime Video avait notamment utilisé l’image de Thierry Henry pour tourner un spot promotionnel. L’ancien international français avait ainsi endosser le rôle de livreur pour apporter la Premier League dans une famille anglaise. Un spot qui mettait en scène de nombreuses autres personnalités du ballon rond comme Peter Crouch, Harry Redknapp, Peter Schmeichel, Alan Shearer…