Mercato : Eddy Ferhi nouveau Directeur Marketing d’Asics France en remplacement d’Arnaud Leroux qui rejoint Decathlon

Ces derniers jours, Asics France a officialisé la nomination d’Eddy Ferhi au poste de Directeur Marketing d’Asics France.

Jusque là, le poste était occupé par Arnaud Leroux qui a rejoint Decathlon en tant que directeur marketing et communication pour les sports de course à pied.

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

« Eddy était jusqu’à présent en charge des activations de la marque et de la gestion des partenariats d’ASICS (Schneider Electric Marathon de Paris, ASICS SaintéLyon…). Avant, il a occupé les postes de Sport Marketing Manager (gestion des athlètes sous contrat) et Strategic Account Manager pour la partie lifestyle de la marque » précise Asics dans un communiqué. « Eddy connaît très bien l’univers du sport et notamment du haut niveau. Il a été international en hockey sur glace, représentant la France en 2006 et 2010, et a évolué en NHL, le championnat américain, de 2003 à 2005 ».