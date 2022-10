« La Source Parisienne » dévoile un aperçu du futur maillot domicile du Paris Saint-Germain pour la saison 2023-2024

En marge du clasico PSG – OM, les supporters du club parisien ont pu avoir un premier aperçu du futur maillot domicile de la saison prochaine par « La Source Parisienne ».

A en croire le visuel partagé, l’équipementier américain et le Paris Saint-Germain ont décidé de s’inspirer du début des années 2000 avec la bande rouge verticale placée sur le côté gauche du maillot bleu. L’époque d’un certain Ronaldinho.

« Mes sources, j’en ai une vingtaine et contrairement à ce que peuvent penser les gens, elles ne sont ni chez Nike ni au PSG »

« Mes sources, j’en ai une vingtaine et contrairement à ce que peuvent penser les gens, elles ne sont ni chez Nike ni au PSG » nous précise Mourad, fondateur du compte « La Source Parisienne ». « Les équipementiers et les clubs n’apprécient pas trop les leaks ».

« Le travail d’illustration de ce futur maillot a commencé il y a 6 mois, je récupère une bribe ici, la couleur de base, ensuite une autre info… c’est un puzzle, le plus dur c’est d’éliminer les fausses informations et de garder les bons éléments. Après 6 mois, j’ai une bonne dizaine d’éléments pour donner une information fiable » ajoute Mourad.

« Pour la couleur de base, c’est sûr à 100%, sur les détails, on est entre 80 et 90%, peut être que le dégradé descendra un peu plus, le swoosh d’une autre couleur, le col légèrement différent.. Si j’attends d’être à 100% sûr, il sera trop tard je veux le montrer très tôt aux supporters. L’idée est d’avoir un aperçu général à 90%. Le maillot représente beaucoup, c’est une fierté pour les supporters. Quand je dévoile un maillot, je suis pressé d’avoir leurs retours »

« C’est proche mais le rendu ne sera pas le même, c’est toujours mieux en vrai, là c’est un croquis ! »

Que pense ce supporter parisien du prochain maillot 2023-2024 ? « Ce que j’aime dans ce prochain maillot, c’est qu’il me renvoie à Ronaldinho, il me renvoie à ma jeunesse. Dans une période où on dit que le club ne respecte pas le passé, là, ils ont vraiment voulu mettre en avant une période du club, c’est réussi. Les visuels que je fais ne sont jamais aussi bien que les futures photos, c’est proche mais le rendu ne sera pas le même, c’est toujours mieux en vrai, là c’est un croquis ! Des visuels que je fais avec des graphistes que je tenais d’ailleurs à remercier ici : Guillaume Faivre, Saintetixx, Ryk75013,… »

