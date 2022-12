Merchandising – Un cahier d’activités et de coloriage « Les Mascottes Paris 2024 »

Licencié des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour les livres officiels, les éditions Hugo Publishing viennent de sortir deux titres pour les enfants qui mettent en scène les Mascottes Officielles dévoilées il y a quelques semaines.

Dans le détail, les Mascottes de Paris 2024 sont déclinées en un livre d’activités et un cahier de coloriage sous licence.

Le livre d’activités propose plus de 30 jeux et permet de découvre les différents sites de compétition et les sports des prochains JO. Un livre proposé au prix de 7,95€ sur Amazon.

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

Pour les plus petits, optez pour le cahier de coloriage à l’effigie des mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Un cahier qui met en avant certains lieux emblématiques des futures compétitions. Prix de vente de 4,95€ sur Amazon.