Qatar 2022 – Quel est le montant de l’amende de Kylian Mbappé pour avoir raté des conférences de presse ?

10 000 francs suisses. C’est le montant de l’amende que devrait régler personnellement Kylian Mbappé pour avoir manqué un point presse obligatoire lié à son titre d’homme du match (récompense sponsorisée par Budweiser) lors de la Coupe du Monde Qatar 2022.

La semaine dernière, le journal L’Equipe rappelait que l’attaquant des Bleus avait séché les deux conférences après les matchs contre l’Australie et le Danemark. Après un premier avertissement, la Fédération Française de Football aurait reçu une amende de 10 000 francs suisses (environ la même somme en euros) selon L’Equipe, se basant sur le règlement FIFA.

« Je m’engage à la payer personnellement » a précisé dimanche Mbappé lors de son point presse après avoir été désigné une nouvelle fois « Man of The Match » contre la Pologne. « Il ne faut pas que la fédération paye pour une décision personnelle ». L’attaquant français a notamment justifié ces absences devant la presse par sa volonté de « se concentrer sur la compétition et de ne pas perdre d’énergie ».

EDIT : Selon Le Parisien, la FFF n’aurait pas reçu d’amende mais uniquement une lettre d’avertissement.