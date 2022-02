M&M’s célèbre la fin de son sponsoring dans la NASCAR avec un dispositif « Fan Engagement » autour de la Toyota N°18 de Kyle Busch

A la fin de cette année 2022, la marque M&M’s va stopper ses investissements sponsoring dans la NASCAR après plus de 30 ans de présence.

Pour célébrer comme il se doit la fin de cette présence historique, M&M’s propose aux fans d’afficher leur photo sur la Toyota Camry N°18 de Kyle Busch lors d’une course en fin de saison.

Le coup d’envoi de la NASCAR Cup Series 2022 a été donné il y a une dizaine de jours avec le Daytona 500. A cette occasion, M&M’s (groupe Mars), a dévoilé l’une de ses activations « Fan Engagement » visant à faire parler et célébrer son retrait de ces courses automobiles.

Pour avoir la chance d’être présent sur la future mosaïque qui sera visible sur le bolide de Kyle Busch, les fans sont invités à envoyer des photos d’eux sur Twitter en utilisant les hashtags #MMSFANCAR #sweepstakes. Une sélection de photos sera compilée en une mosaïque reprenant la peinture de la Toyota M&M’S.

#Sweepstakes To celebrate our last year with @NASCAR, we’re giving you the chance to be featured on @kylebusch's M&M'S @Toyota. To enter follow us, post a photo and use #MMSFANCAR #Sweepstakes.

No Purch. Nec. 50 US/DC 16+ Ends 8/25/22 11:59 PM EST. Rules: https://t.co/tz6IpCXiL4 pic.twitter.com/hZFzzRwGoE

— M&M'S (@mmschocolate) February 16, 2022