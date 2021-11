MyCoach TV, la nouvelle application payante d’entraînements par des personnalités sportives

Il y a une dizaine de jours, la société française MyCoach a présenté sa nouvelle plateforme MyCoach TV. Une trentaine de champions dont Hugo Lloris vont partager de nombreux contenus sportifs à vocation pédagogique pour une formation « 2.0. »

Depuis les confinements, la pratique sportive s’est de plus en plus tournée vers une pratique « solitaire » et à distance depuis chez soi.

Avec MyCoach TV, la société niçoise déjà bien implantée dans le paysage souhaite accompagner le néophyte et le sportif régulier dans son apprentissage et sa pratique sportive. Une nouveau service qui vient enrichir l’offre de la société. « MyCoach TV, c’est deux ans de développement et un investissement de 2 millions d’euros » nous précise Cédric Messina, Fondateur de MyCoach. « Il était temps de franchir un cap. Depuis près de 10 ans, nous nous sommes construits sur le marché du BtoB et nous avons acquis une véritable légitimité. MyCoach est partenaire d’une fédération sur trois et détient 30% des clubs professionnels tous sports confondus. Ces dix années nous ont montré combien le contenu et le partage de savoir avait une place prépondérante dans les solutions que nous développions et créaient de l’usage. Avec les changements structurels de la pratique sportive, il nous a semblé logique d’élargir notre cible. MyCoach TV est finalement dans la continuité de l’ensemble de nos services BtoB. Elle va plus loin vers la démocratisation de la pratique. »

Outre le capitaine de l’Equipe de France de football Hugo Lloris, niçois comme la société MyCoach et son fondateur Cédric Messina, d’autres personnalités du sport sont déjà sur la plateforme comme Camille Lacourt, Earvin Ngapeth, Cléôpatre Darleux, Pauline Ado, Romain Ntamack, Raymond Domenech ou encore l’Olympique Lyonnais. « Nous avons mis en place un partage de revenus avec les athlètes » explique le fondateur de MyCoach. « Notre objectif est de devenir la plateforme de contenu sportif pédagogique pour accompagner la pratique sportive avec en ligne de mire les JO2024. »

🚨 MyCoach TV 🎬 IS BORN 🚀🚀🚀 Retrouvez les meilleurs cours en ligne dispensés par des sportifs et des experts de haut niveau !#BoostYourPlay Ça se passe ici 👉 https://t.co/gdDm4bpfRx pic.twitter.com/XwpJ7p3SNH — MyCoach (@mycoach) October 21, 2021

Concernant les tarifs, MyCoach TV propose 2 formules avec l’abonnement illimité à 49€/an (MyCoach Prime) et l’abonnement par athlète à 14,99€/an. « MyCoach TV s’adresse à un public large avec des contenus techniques et des séances pratiques. Elle est disponible sur web, mobile et tablette. Nous avons couplé des contenus gratuits et payants, l’utilisateur peut notamment acheter le cours d’un athlète ou expert, composé d’environ 50 capsules » ajoute Cédric Messina.

Pour promouvoir rapidement sa nouvelle offre, MyCoach TV s’est associé à L’Equipe. L’accès payant à la plateforme sera offert aux abonnés du quotidien sportif jusqu’au 31 décembre 2021. De l’autre côté, MyCoach offrira à ses nouveaux inscrits la possibilité de s’abonner à L’Equipe en bénéficiant d’une remise de 70% pendant 3 mois, soit 3.59€/ puis 11.99€/mois. « Le développement de notre plateforme numérique nous permet de proposer de nouveaux formats et contenus éditoriaux à travers L’Equipe Explore mais aussi de nouveaux services à nos abonnés. Ils sont 335 000 aujourd’hui et nous nous devons de leur proposer toujours plus de services additionnels, inédits et originaux. » commente Laurent Prud’homme, directeur général du groupe L’Équipe, dans le communiqué.

Quelle soirée ! Quel lancement ! Merci à tous d’avoir fait de ce moment, un moment qui nous ressemble 💜#MyCoachTV #BoostYourPlay pic.twitter.com/bIPxPsEKAr — MyCoach (@mycoach) October 22, 2021

Lancée en 2011, la société MyCoach a levé un total de 9,8 millions d’euros au total et travaille avec de nombreuses institutions sportives, clubs professionnels et clubs amateurs. Le service « MyCoach Sport » propose notamment au mouvement sportif de digitaliser leur quotidien.