Ligue 1 – Uber Eats lance son activation « GOAT » (Générateur Officiel d’Accès Terrain)

Partenaire-Titre de la Ligue 1 depuis la saison 2020-2021, Uber Eats a profité du récent classico OM-PSG pour dévoiler sa dernière activation « GOAT ».

Freinée par la crise du COVID-19, l’application de livraison de repas va pouvoir profiter du retour du public dans les stades pour récompenser certains fans avec des expériences au plus proche de l’action.

Dans son programme « GOAT » (Générateur Officiel d’Accès Terrain) mis en place par l’agence Lafourmi, Uber Eats invite de nouveau les fans de football à livrer le ballon du match quelques secondes avant le coup d’envoi. Pour mener à bien ce dispositif, Uber Eats s’associe à Mon Petit Gazon pour faire gagner cette expérience disponible pour chaque rencontre de Ligue 1. Une section dédiée a été créée dans l’application MPG permettant à chacun de découvrir l’expérience et de participer. Plus de 300 personnes seront choisies pour devenir GOAT Uber Eats le temps d’un match.

« Avec 3 millions d’utilisateurs, l’application MPG est un très bon moyen de continuer à promouvoir notre service »

« Dans le cadre de notre partenariat titre de la Ligue 1, notre ambition est surtout de toucher le plus grand nombre, et c’est en ce sens que nous axons essentiellement nos efforts sur le digital. Nous avons d’ailleurs signé un partenariat avec MonPetitGazon (MPG) en 2020 pour être au cœur des discussions des fans de football » nous précise un porte-parole d’Uber Eats. « Avec 3 millions d’utilisateurs, l’application MPG est un très bon moyen de continuer à promouvoir notre service et d’offrir des expériences uniques aux fans de foot en France pour la saison comme la possibilité de pouvoir fouler la pelouse d’un match de Ligue 1 Uber Eats au milieu des joueurs pour livrer le ballon à l’arbitre de la rencontre. »

Outre la livraison du ballon, le GOAT aura l’opportunité de vivre une soirée unique avec échauffement des équipes depuis le bord du terrain, assister à l’entrée des joueurs depuis la sortie du tunnel et assister au match en VIP avec un invité.

Pour lancer médiatiquement cette activation, Uber Eats a profité du match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain en invitant Mégane, la GOAT Uber Eats d’un soir. « Mégane, grande fan de l’OM dont nous sommes partenaire officiel, a été sélectionnée via un concours dans le cadre de leur programme OM Prime pour être le premier GOAT Uber Eats ».

On l’a presque plus vu que Neymar 🐐 Toi aussi tu veux devenir le GOAT @ubereats_fr ? Mets à jour l’App MPG et tente de battre Rotaldo : https://t.co/qt66JsOtu9 pic.twitter.com/fS1sMjzc7g — Mon Petit Gazon ⚽️ (@MonPetitGazon) October 25, 2021

En tant que sponsor principal du championnat, Uber Eats a pu, lors de la saison dernière, inviter le seul fan autorisé à assister à un match au stade. Un petit chanceux qui avait également la « lourde tâche » de livrer le ballon de la rencontre.