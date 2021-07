NBA – Phil Anschutz (AEG) vend ses parts (27%) des Los Angeles Lakers

Il y a quelques jours, le groupe AEG a officialisé la vente des parts (27%) de son fondateur Phil Anschutz dans les Los Angeles Lakers (NBA) à Mark Walter and Todd Boehly, propriétaires des Los Angeles Dodgers (MLB). Une transaction validée par le board de la NBA.

« Notre relation avec les Lakers a toujours été et continuera d’être importante pour AEG. Nous partageons une vision et un engagement à offrir les meilleures expériences aux fans des Lakers, et nous restons fortement investis dans le succès à long terme de la franchise » commente Dan Beckerman, président d’AEG, dans un communiqué. Pour rappel, AEG est le propriétaire du Staples Center, l’antre des Lakers jusqu’au moins la saison 2041 suite à un récent accord signé.