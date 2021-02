NFL – Plus de 500M$ de mises sur le Super Bowl 2021 aux Etats-Unis ?

Dimanche 7 février, le Super Bowl 2021 opposera les Tampa Bay Buccaneers aux Kansas City Chiefs. Outre la meilleure audience TV attendue de l’année Outre-Atlantique, ce match pourrait également entraîner un nouveau record de mises chez les parieurs.

Selon les projections de PlayUSA, les parieurs américains pourraient en effet parier plus de 500 millions de dollars sur le Super Bowl 2021. Une estimation qui prend en compte les paris en ligne et physique auprès d’opérateurs agrées dans l’une des 21 juridictions (20 états + Washington DC). Depuis 2018, la levée de l’interdiction des paris sportifs aux USA booste directement et indirectement les revenus de la NFL.

Qui de Patrick Mahomes ou Tom Brady guidera son équipe vers la victoire dimanche ?