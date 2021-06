Nike dévoile son nouveau spot publicitaire « The Land of New Football » à l’occasion de l’UEFA Euro 2020

Alors que l’UEFA Euro 2020 bat son plein, Nike a dévoilé il y a quelques jours son nouveau spot publicitaire « The Land Of New Football ».

Dans une vidéo rythmée d’1 minute 30 secondes, la marque au swoosh réaffirme son positionnement de marque inclusive en proposant sa vision du football mondial pour aujourd’hui et demain. Une pratique sportive ouverte à tous qui entre dans une nouvelle ère et qui s’appuie sur les compétences et les différences de chacun.

Dans son spot, Nike met en scène l’attaquant anglais Marcus Rashford, Pernille Harder, Sara Däbritz, Richarlison de Andrade, Natalia Gaitán, Football Beyond Borders, Alesia FC, JJ Robles, Lorenzo Greer « Tekkerz Kid » ou encore une chèvre symbole du GOAT.

Un clip dans lequel vous apercevrez un maillot du PSG, de Liverpool, de l’Angleterre, de la Croatie mais pas (à priori) celui de l’Equipe de France… Nike se rattrape cependant avec un clin d’oeil à Eric Cantona et son célèbre « au revoir » devenu culte dans une publicité de la marque en 1996 (voir plus bas).

Publicité Nike 1996 (« Au revoir » – Eric Cantona)