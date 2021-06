Football – La bataille des équipementiers chaussures pour cet UEFA Euro 2020 (675 joueurs)

Outre la bataille des équipementiers pour les maillots des 24 nations de l’UEFA Euro 2020, le trio Nike-adidas-Puma s’affrontent également sur le terrain des chaussures portées sur les pelouses.

Sur les 615 joueurs sélectionnés en début de compétition, le site français spécialisé Footpack précise que 99,02% des joueurs de l’Euro 2020 portent des chaussures Nike, adidas ou Puma. Un chiffre quasi-équivalent à celui du site Football Boots DB (99,2%) et Footy Headlines.

Nike domine mais moins qu’auparavant

Dans le détail, Nike domine toujours le marché quantitatif des joueurs professionnels de cet Euro 2020 avec 52,03% des joueurs selon Footpack, 52,4% selon Football Boots DB.

Derrière on retrouve adidas (34,31%) et Puma (12,68%). Notons que la domination de la marque au swoosh est moindre avec -10% de joueurs que lors de la dernière Coupe du Monde 2018. Un recul qui profite évidemment à adidas et Puma qui enregistrent une hausse de joueurs sous contrat pour cet Euro 2020. Puma est notamment passé de 5% des joueurs en 2018 à 12,68%.

Une bataille de communication

Une bataille de joueurs qui se poursuit en dehors des terrains et notamment sur les réseaux sociaux. Si Nike fait véritablement le strict minimum ces dernières années, Puma tente de surfer habilement sur ses assets avec des contenus créatifs de qualité. Ci-dessous un exemple de visuel partagé par Puma qui met en avant les principaux ambassadeurs de la marque en Equipe de France.

De son côté, adidas met en scène ses principaux ambassadeurs de l’Euro 2020 autour du claim « Impossible is Nothing » remis au goût du jour par la marque aux trois bandes ces dernières semaines. Dernièrement, adidas a dévoilé une vidéo mettant en avant Karim Benzema, l’attaquant des Bleus sélectionné contre toute attente.

Il y a quelques jours, Nike a sorti son dernier spot publicitaire « The Land of New Football » qui va beaucoup plus loin que le fait d’être équipementiers d’équipes et joueurs de l’Euro 2020.

Pour Footpack, seulement 6 joueurs ne portent pas de crampons de l’une de ces trois marques. C’est le cas de Memphis (Under Armour) ou encore de Raheem Sterling (New Balance). Les autres marques de crampons sont Mizuno et Asics, portant le total d’équipementiers chaussures différents à 7.

Au classement des modèles les plus prolifiques de l’UEFA Euro 2020, on retrouve pour le moment la Nike Mercurial Vapor 14 « Impulse » avec un total de 13 buts (fin de journée du 21 juin) selon les chiffres de Footpack qui tient à jour un classement des buteurs.

Un modèle qui se distingue également en étant le plus porté par les joueurs (84) de cet UEFA Euro 2020. Une paire qui est vente actuellement au prix de 250 euros pour sa version elite FG utilisée par les pros.