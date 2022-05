Offre Alternance : Assistant.e marketing et merchandising – Fédération Française de Karaté

Dans le cadre de son activité, la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées recrute un.e assistant.e marketing et merchandising en alternance pour la rentrée 2022-2023. Sous la responsabilité du chargé de marketing et événementiel de la fédération, vous participez au développement et à la gestion des actions de partenariat et de la boutique en ligne de la fédération.

DESCRIPTIF DU POSTE

Dans le cadre de votre activité au sein du service communication et marketing, vos principales missions seront de :

– Assurer la gestion de la boutique en ligne de la fédération (mise en ligne des produits, création des offres…)

– Assurer le suivi des commandes et des stocks ;

– Assurer le service après ventes ;

– Mettre en place des actions de promotion selon les temps forts de la fédération (rentrée, événements divers…)

– Prospecter de nouveaux partenaires fédéraux et mettre en place des activations marketing ;

– Assurer le suivi des partenaires et des diverses actions de partenariat de la fédération.

L’assistant.e marketing et merchandising interviendra également sur l’événement annuel du Paris Open Karate, compétition internationale organisée par la FFK au Stade Pierre de Coubertin. Les missions relatives à cet événement seront de :

– Assurer la gestion et le suivi des prestataires ;

– Mettre en place diverses activations marketing (animations, visibilité…) et assurer leur suivi et gestion ;

– Assurer la coordination des services internes à la fédération ;

– Gérer les demandes de Visas des compétiteurs.

PROFIL RECHERCHÉ

– Vous intégrez un Master 2 en marketing et management du sport à la rentrée 2022-2023 ;

– Avoir une expérience sur un poste similaire (stage ou alternance dans le marketing et merchandising (des connaissances de l’outil Prestashop sont un plus) ;

– Excellente expression écrite et orale ;

– Capacité à être polyvalent.e et à travailler en équipe ;

– Être rigoureux.se, autonome et dynamique.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

– Le poste est à pouvoir en contrat d’apprentissage, dès septembre 2022.

– Rémunération : selon les barèmes légaux.

– Avantages : mutuelle d’entreprise et chèques restaurants.

– Lieu : au siège social de la fédération : 39 rue Barbès, 92 120 MONTROUGE.

Veuillez envoyer vos CV et lettre de motivation par e-mail à l’adresse recrutement@ffkarate.fr