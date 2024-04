C’est officiel, Liberty Media va bien faire l’acquisition du MotoGP

Liberty Media a officiellement annoncé le futur rachat du MotoGP et Dorna Sports pour une valorisation du groupe à 4,2 milliards d’euros.

Comme annoncé la semaine dernière, la société américaine va racheter Dorna Sports, qui détient les droits du championnat du monde de MotoGP. Dans le détail, Liberty Media va détenir 86% alors que la direction déjà en place conserve 14%.

« Nous sommes ravis d’élargir notre portefeuille d’actifs de premier plan en matière de sports et de divertissement avec l’acquisition de MotoGP », a déclaré Greg Maffei, président et chef de la direction de Liberty Media, dans un communiqué. « Le MotoGP est un championnat mondial avec une base de fans fidèles et enthousiastes, des courses captivantes et un profil financier générateur de flux de trésorerie. Carmelo et son équipe de direction ont construit un grand spectacle sportif que nous pouvons étendre à un public mondial plus large. L’activité présente un potentiel significatif et nous avons l’intention de développer ce sport pour les fans, les équipes, les partenaires commerciaux et nos actionnaires du MotoGP »

« Nous sommes fiers du sport mondial que nous avons développé, et cette transaction témoigne de la valeur du sport aujourd’hui et de son potentiel de croissance » ajoute Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna. « Liberty a un palmarès incroyable dans le développement d’actifs sportifs et nous ne pouvions pas rêver d’un meilleur partenaire pour élargir la base de fans du MotoGP à travers le monde »

L’actuel PDG de Dorna Sports, en place depuis 1994, conserve ses fonctions. Le nouveau propriétaire précise que « l’acquisition » sera finalisé d’ici la fin de l’année 2024. Déjà propriétaire de la F1, Liberty Media étend un peu plus sa domination dans les sports auto-moto.

