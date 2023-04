Offre Alternance : Communication, évènementiel, marketing – Ligue de Football de Normandie

Le service communication de la Ligue de Football de Normandie recherche un(e) alternant(e) pour une période d’un an à partir du 1er septembre 2023.

1- CONTEXTE

La Ligue de Football de Normandie, organe déconcentré de la Fédération Française de Football est chargée d’organiser, de gérer et de développer le football au niveau de la région Normandie.

Le service communication est chargé de promouvoir et valoriser l’ensemble des activités mises en place par l’instance régionale.

2- MISSIONS

Événementiel : Participation à l’organisation et à la valorisation des différents événements de la Ligue (Tirages au sort Coupe de France, finales des Coupes de Normandie, LFN Beach Soccer Tour, assemblée générale, soirée des trophées, soirée des bénévoles…)

Print : Participation à la conception et à la diffusion des supports de communication interne et externe (affiches, flyers, programmes, newsletter, revue de presse…)

Digital : Mise à jour du site internet avec la rédaction d’articles, veille digitale sur le football Normand, publication sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et Linkedin.)

Autres : Reportages photos, captation et montage vidéo,

3- COMPÉTENCES

Aptitudes rédactionnelles

Maîtrise de l’environnement des réseaux sociaux

Être force de propositions

Sens de l’organisation afin de mener des tâches variées

La connaissance de Adobe In Design et Adobe Premiere Pro serait un plus

Connaissance du milieu associatif idéalement sportif

Connaissance de wordpress et maitrise des solutions Office

Autonome, rigoureux/rigoureuse

Sens relationnel et capacité de travail en équipe

4- PROFIL

Etudiant(e) en formation Bac +3 Communication / Évenementiel ou Marketing.

Permis B exigé.

5- AVANTAGES

Chèques déjeuner

Mutuelle d’entreprise

Salle de repos avec cuisine aménagée

Navette mise en place entre la gare SNCF et la Ligue de Football de Normandie

Poste basé sur Lisieux (14) avec possibilités de déplacements sur la Normandie.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à Anthony Cordoba, responsable du Pôle Développement, à acordoba@normandie.fff.fr avant le lundi 8 mai 2023.