Offre Alternance : Community Manager – Decathlon France

Offre : Community Manager en alternance – Decathlon France – Villeneuve d’Ascq (59)

Période : à partir de septembre 2022, contrat possible sur 1 ou 2 ans

Rythme d’alternance : selon école

Localisation : Villeneuve d’ascq (59)

Nous sommes une équipe de 3 personnes en charge des réseaux sociaux de Decathlon France et nous recherchons un·e community manager en alternance à partir de septembre 2022.

L’objectif est de nous accompagner au quotidien dans la création de contenus à destination de nos réseaux sociaux et dans la gestion des intéractions avec nos communautés.

Nos plateformes : Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Discord, Youtube

Missions :

Tout au long de cette alternance, tu seras accompagné·e et formé·e par toute notre équipe. Au quotidien, tu travailleras en collaboration avec notre CM senior, en particulier sur les sujets suivants :

Création de contenus

Suivi quotidien du planning social media

Participation aux comités éditoriaux et recherche de concepts créatifs (formats courts Reels / Tiktok, interviews, mini-reportages, stories, etc.)

Briefs créatifs à destination de notre agence et de nos partenaires, suivi des tournages

Publication et recherche d’accroches

Modération

Réponse aux DM sur Instagram et Twitter

Suivi quotidien des publications et réponses aux commentaires

Veille et suivi des performances

Veille et suivi de l’actualité social media

Suivi régulier des performances de nos publications

Profil recherché :

Tu as une bonne connaissance du monde du sport.

Tu as une bonne culture web et social media.

Tu es curieux/se et te tiens au courant de l’actualité en général.

Tu as un sens créa, tu as des idées et tu aimes tester de nouvelles choses, sans copier ce que font les autres marques.

Tu es organisé, tu sais respecter un budget et des délais, et assurer le suivi d’un planning éditorial.

Si tu te reconnais dans ce profil, envoie un mail à :

yann.amiry@decathlon.com et jeanfrancois.laden@decathlon.com.

Envoie nous ton CV (ou ton profil Linkedin, ou tout autre élément que tu juges utile) et ajoute :

Une liste des quelques comptes que tu aimes suivre et qui sont des exemples pour toi sur le social media (marques, médias, ou individus).

Quelques exemples de contenus que tu as aimé (pas forcément en lien avec le sport).

Un truc que tu changerais demain sur les réseaux sociaux Decathlon.