Offre Alternance : Coordinateur Marketing – Titleist

ACUSHNET France SAS, filiale de distribution des marques Titleist et FootJoy, leaders mondiaux des balles, chaussures, gants, textile et matériel de golf, recherchons un(e) Coordinateur Marketing en Alternance à compter de mi-septembre 2021 pour sa marque Titleist.

Rattaché(e) à la Direction Marketing Titleist Europe Continentale, le (ou la) candidat(e) assistera le Responsable Marketing Europe Continentale et collaborera avec les différents membres de l’équipe et les bureaux internationaux dans la création, la mise en place et le suivi de la stratégie Marketing de la marque Titleist sur la région Europe du Sud (Benelux, France, Italie, Espagne, Portugal). Les principales missions que tu prendras en charge :

ADVERTISING & COMMUNICATION

• Assurer les Relations Médias & Ambassadeurs de la marque Titleist sur la région Europe du Sud dans le cadre des lancements de nouveaux produits (préparation Communiqués de Presse & Assets de communication, suivi individuel par média, revues de presse)

• Mise en place d’activations Médias et d’opérations spéciales dans le cadre de la promotion de la marque et de ses nouveautés

• Collaboration avec notre agence Médias dans le cadre de la préparation de nos campagnes publicitaires. Assurer le suivi et la livraison des campagnes Médias payantes aux différents Partenaires Médias.

• Suivi administratif et budgétaire de nos campagnes médias

• Suivre et s’assurer de fournir une vue claire de nos activités publicitaires et de celles de nos concurrents sur une base trimestrielle.

PROMOTION & RETAIL MARKETING

• Coordonner avec les commerciaux en régions et assurer le succès de la mise en place de nos actions commerciales en magasins pendant les temps-forts promotionnels de l’année.

• Gérer l’offre de supports de Merchandising et de PLV mises à disposition de notre force de vente et de notre réseau de distribution (brief créatif / sourcing / commande / production / livraison / suivi / facturation / reporting)

• Développer ses connaissances en Retail Marketing dans le cadre de la commercialisation d’équipements de sport

• S’assurer de relayer auprès de notre réseau de distribution les outils marketing et digitaux nécessaires

• Possibilité d’organiser et de prendre part ponctuellement à des opérations spéciales (meetings internes, événements externes Team Titleist / grand public, tournois European Tour ou Ladies European Tour…)

SPONSORING & INFLUENCE

• Assurer le suivi et l’activation de notre stratégie de sponsoring auprès des joueurs(ses) professionnel(les) et amateurs(rices). Coordonner le suivi avec les équipes dédiées basées en UK.

• Mettre en place des opérations dédiées avec les ambassadeur(rices) de la marque et activer les communautés respectives

ADMINISTRATIF

• Prise en main et travail sur notre système de commande interne AS400

• Suivi et mise à jour du Showroom de notre bureau français.

• Logistique ponctuelle & Envoi de PLV / outils promotionnels / échantillons.

• Assurer certaines traductions et coordonner avec nos freelancers respectifs.

• Suivi budgétaire et gestion du système de facturation

Tu es le ou la candidat(e) idéal(e) pour nous rejoindre si…

• Tu es étudiant(e) en Master issu(e) d’une école de commerce avec une spécialisation Marketing.

• Tu as une appétence pour la stratégie Marketing des marques, l’univers du Sport Business et du Sponsoring.

• Tu maîtrises les outils informatiques de bureautique (MS Office).

• Tu es curieux, créatif, autonome, doté d’un excellent relationnel avec des qualités d’écoute et tu aimes mener de front plusieurs projets en même temps.

• Tu es autant à l’aise à l’écrit qu’à l’oral dans la langue de Shakespeare et le contexte international te motive

• Adam Scott, Justin Thomas, un Birdie ou l’Etiquette n’ont plus de secrets pour toi

Nous t’offrons :

• L’opportunité d’intégrer un groupe de renommée internationale dans l’univers du sport et leader sur son marché

• Un contrat de Professionnalisation avec une prise de poste mi-septembre 2021.

• Une perspective d’évolution à la fin du Contrat

• Tickets Restaurant

• Poste basé à Montataire (60) – Accessible Trains Grandes Lignes depuis Gare Paris Nord (30 min)

Si tu souhaites postuler, merci d’envoyer ta candidature avec CV et Lettre de motivation avec la référence ALT-MKG-TT avant le 30 Juillet 2021 à : Recruitment_Mainland@acushnetgolf.com