Rugby – TOP 14 : Le Rugby Club Toulonnais (RCT) officialise l’arrivée de Nike comme nouvel équipementier

Aujourd’hui, le Rugby Club Toulonnais (RCT) a officialisé l’arrivée de Nike comme nouvel équipementier en remplacement d’Hungaria. Les nouveaux maillots 2021-2022 seront dévoilés dans les semaines à venir.

Comme nous vous l’annoncions dès le mois de février, Nike est bien le nouvel équipementier du RCT et devient Partenaire Majeur du club de rugby du TOP 14.

« Au nom du Rugby Club Toulonnais je suis extrêmement fier d’annoncer ce partenariat pluri-annuel avec le plus grand équipementier sportif. Notre collaboration reflète un engagement fort entre deux institutions porteuses des mêmes valeurs. Nous sommes également très heureux de pouvoir proposer à nos joueurs, abonnés, partenaires et supporters des équipements d’une aussi grande qualité. Ce partenariat est d’autant plus important qu’il est signé entre deux acteurs, chacun incontournable dans son secteur. » déclare Bernard Lemaitre, Président du Rugby Club Toulonnais, dans un communiqué.

En signant avec le RCT, la marque au swoosh s’offre un troisième club du TOP 14 en plus du Stade Toulousain et du Racing 92 qui change également d’équipementier cet été.

En signant avec le RCT, Nike succède à la marque Hungaria qui était l’équipementier du club depuis la saison 2016-2017. Entre 2011 et 2016, Toulon était équipé par la marque Burrda Sport.