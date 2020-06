Offre Alternance : Sponsoring sales – SPORTFIVE

There’s nothing quite like the pulsating and emotional power of sport. At SPORTFIVE, we are delivering pioneering partnerships in sports. We believe in the responsible commercialization of sports and connect brands, rights-holders, media platforms and fans by leveraging a global network paired with decades of experience and innovative spirit.

We operate as one team of over 1,200 local experts based in 15 countries around the world, active in Football, Golf, Esports, Motorsport, Handball, Tennis, American Football, Basketball, Ice Hockey, Multi Sport Events and many more. As market leader and with customer centricity and data intelligence at our core, we aim to be the most progressive and respected partner in sports. Because as sport continues to evolve and grow, so do we. And this is why we are currently looking for:

SPONSORING SALES H/F

Contrat Alternance, Boulogne-Billancourt (92)

MISSIONS

▪ Élaboration et mise en oeuvre de la stratégie de prospection commerciale

▪ Identification et prise de contact avec les décideurs

▪ Prospection téléphonique pour commercialiser les produits et services de l’agence

▪ Présentation de l’ensemble de l’offre de l’agence et identification des besoins clients. Le Sponsorship Sales Assistant devra avoir la capacité à se positionner comme un conseil crédible et pertinent

▪ Élaboration des propositions en collaboration avec différents services de l’agence et notamment la Direction Marketing et Consulting/Activation

▪ Présentation/vente de l’offre, négociation et finalisation contractuelle

▪ Gestion de la relation client

PROFIL

Formation

▪ En Formation bac +4/5 de type ESC ou équivalence universitaire dans le domaine du Management du Sport

▪ Contrat d’alternance de minimum 12 mois

▪ Expérience dans le domaine commercial est un plus

Affinités souhaitées

▪ Intérêt pour le sport fortement apprécié et plus particulièrement le football

▪ Forte sensibilité marketing et commerciale

▪ Très bonne culture générale sport

▪ Très bonne culture générale du sponsoring et des outils de communication

▪ Curiosité du marché

Qualités recherchées

▪ Capacité à s’inscrire dans des cycles de vente longs et complexes

▪ Capacité à prospecter et à développer son portefeuille

▪ Capacité à convaincre et influencer

▪ Capacité relationnelle

▪ Capacité d’analyse et de synthèse – flexibilité

▪ Résistance à la pression et sens des objectifs

▪ Esprit d’équipe et esprit de compétition

▪ Organisation, rigueur, créativité, autonome et disponible

Compétences requises

▪ Maîtrise des outils de bureautique : PowerPoint, Excel, Word

▪ Anglais courant

CONTACT

Lien pour postuler :

https://oneteam-career.talent-soft.com/job/job-alternant-sponsoring-sales-h-f_3887.aspx