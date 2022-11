Offre de Stage : Assistant Chef de projet – Grand Large Émotion

Stage de 6 mois à partir de mi-janvier 2023

Le stage se déroule à Nîmes avec la possibilité de partir en déplacement !

Grand Large Émotion est une société qui évolue dans le milieu de la course au large ; plus particulièrement l’événementiel sportif. Propriétaire de son trimaran Ultime (l’ex Prince de Bretagne), Grand Large Emotion propose à des passionnés de tous niveaux de naviguer à bord, lors de journées formation (à destination des particuliers et des entreprises), régates inshore, voire même lors de courses transatlantiques.

L’objectif de performances sportives de l’équipage passera irrémédiablement par des accords de sponsoring dans les prochains mois et nous recherchons aujourd’hui un profil méthodique et sérieux pour assurer le suivi de ces partenaires.

Les missions seront variées et très formatrices :

o Recherche de partenariats français et internationaux

o Négociation auprès des prospects français et internationaux

o Mise en place de nouveaux moyens de communication

o Gestion du site internet et des réseaux sociaux

o Organisation et participation aux évènements

o Logistique avant, pendant et après les événements

Profil :

o Un bon niveau d’anglais est requis

o Autonome

o Mobile

o Flexible

o Polyvalent

o Travail d’équipe

o Rigoureux

o Aisance relationnelle

o Pack Office

o Proactif

o Force de proposition

o Le permis bateau et une connaissance du milieu de la voile serait un plus

Niveaux d’étude :

Ecole de commerce – Bac +3 – Bac +4

Rémunération :

600€ / mois

Si tu aimes le challenge, que tu es mobile et autonome et que tu te sens prêt à t’investir à 100% dans cette aventure alors ce stage est fait pour toi ! Lettre de motivation obligatoire et détaillée.

Si tu veux faire partie de la sélection, n’hésites pas à postuler en envoyant un mail.

A bientôt peut-être !

Contact : granlargemotion@gmail.com