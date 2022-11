Offre de Stage : Assistant commercial – Mouratoglou Academy

Bienvenue à la Mouratoglou Academy & Resort, l’Académie de tennis la plus prestigieuse d’Europe. Au sein d’un complexe exceptionnel de plus de 12 hectares qui regroupe au sein d’un même ensemble une Académie de renommée internationale, un Hôtel 4 étoiles haut de gamme, un Country club premium dédié à la remise en forme et au bien-être, intégrez un univers unique au monde et évoluez au sein d’une équipe jeune, sportive et dynamique.

Afin de renforcer nos équipes, nous proposons un stage d’assistant commercial H/F au sein de notre département Tennis-Etudes :

Vos missions :

• Réceptionner et traiter les demandes entrantes (mails, appels…) et les qualifier,

• Apporter les réponses appropriées en présentant nos offres,

• Faire un argumentaire de vente pertinent, conformément au process du programme,

• Appliquer la politique commerciale, marketing et de communication de la structure,

• Qualifier les prospects et tenir la base de données à jour,

• Prendre et organiser les rendez-vous pour les responsables commerciaux,

• Accueillir l’ensemble des clients et prospects se présentant dans les locaux,

• Entretenir de très bonnes relations avec les clients et les services internes,

• Relancer la base de données prospects,

• Participer à la mise en place des opérations commerciales,

• Participer aux tâches administratives inhérentes au fonctionnement du département,

• Etablir une veille commerciale et concurrentielle du marché,

• Mettre en place les principaux KPI’s et effectuer un reporting hebdomadaire à la Direction.

Profil recherché :

• Master 1 minimum dans le domaine de la relation client (commerce, ventes, service client, communication…) et en vente B to C,

• Vous êtes doté d’une aisance relationnelle et d’une excellente communication à l’écrit et à l’oral,

• Vous êtes parfaitement bilingue Français/Anglais. Une seconde langue étrangère serait un plus.

• Vous aimez l’univers du sport et connaissez le milieu du tennis,

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques,

• Vous faîtes preuve de réactivité, d’organisation et d’écoute tout autant de directivité dans un appel pour ne pas vous laisser dépasser par le temps et vos interlocuteurs,

• Vous êtes rigoureux, dynamique, et pro-actif, et appréciez travailler en équipe et évoluer dans un environnement effervescent,

Ce que nous vous offrons :

• Participer à une expérience unique dans l’explosion de la plus grande Académie de tennis d’Europe,

• Une montée en compétence rapide grâce à l’application terrain des notions abordées lors de votre cursus,

• Une expérience dans un établissement prestigieux et exigeant

• Un cadre de travail incroyable

• Une rémunération attractive

o Type de contrat : Stage de 6 mois

o Travail possible le week-end

o Date de début : 02 janvier 2023

Contact : Assilia.lefebvre@mouratoglou.com