Offre de Stage : Assistant Chef de Projet Sponsoring et Logistique – Quarterback

ASSISTANT CHEF DE PROJET – SPONSORING & LOGISTIQUE

Présentation Quarterback

La société Quarterback est une agence de marketing sportif et de communication par le sport. L’agence conseille les entreprises sur leurs stratégies sport, propose l’organisation d’événements sportifs et gère la réception de leurs VIP lors de manifestations sportives majeures comme Roland-Garros.

Quarterback est organisateur de l’ENGIE OPEN Biarritz Pays Basque, tournoi de tennis féminin sur terre-battue qui aura lieu du 12 au 18 juillet 2021. Le stagiaire agira principalement sur cet événement international et pourra être amené à travailler sur d’autres activités au sein du Groupe Quarterback.

Nous recherchons un(e) stagiaire à temps plein pour une durée de quatre à six mois en tant qu’assistant(e) chef de projet – Sponsoring & Logistique.

Format

Stage – temps plein / Pas d’alternance

Dates du stage

Février/Mars – 6 mois

La mission en détails

Le stagiaire assistera le responsable Sponsoring & Logistique du tournoi pour :

SPONSORING / HOSPITALITÉ

– La commercialisation des offres sponsoring & hospitalités : prospection téléphonique, enrichissement d’une base de données, reporting hebdomadaire & veille concurrentielle ;

– Préparation des devis, bons de commande liés aux activités de prospection ;

– Suivi & mise en oeuvre des partenariats en amont, pendant et en post-événement ;

– Coordination avec les personnes en charge du servicing sur site.

LOGISTIQUE

– Relation et coordination de l’ensemble des prestataires logistiques en amont, pendant et en post événement ;

– Création et respect d’un rétro-planning logistique global ;

– Phase opérationnelle logistique sur site.

Missions très enrichissantes nécessitant une forte capacité d’organisation.

Profil souhaité

– Formation supérieure (école de communication, web, multimédia ou école de commerce)

– Maitrise de l’ensemble du pack office

– Orthographe parfaite

– Aisance relationnelle

– Bon niveau d’anglais afin de communiquer avec les joueuses

Qualités requises

– Créativité

– Persévérance

– Rigueur / Autonomie

– Très bon relationnel

– Permis B

Rémunération

Gratification selon minimum légal stage

50% du Passe Navigo pris en charge par l’entreprise

Tickets restaurant

Dotation vestimentaire

Pour postuler Merci d’envoyer votre candidature par mail à Julia Lenrouilly : lenrouilly@quarterback.fr en précisant la référence du stage « EOB21-Sponsoring / Logistique».