Offre de Stage : Assistant chef de projets H/F – VMATCH

ASSISTANT(E) CHEF(FE) DE PROJETS

Stage débutant fin juin 2023, au plus tard le 26 juin 2023.

A PROPOS DE VMATCH :

Acteur du marketing sportif, notre agence conseille et accompagne les marques dans leurs prises de parole dans le sport.

De la recommandation stratégique au déploiement opérationnel en passant par la simplification de la mise en relation des acteurs de l’économie du sport, nos missions s’articulent autour :

– du conseil / de l’audit pour les marques (analyse des partenariats en cours, analyse sectorielle et/ou recommandations de stratégies de prise de parole dans le sport)

– de l’accompagnement des marques dans la mise en place de leurs droits contractuels

– de la mise en oeuvre d’activations, à l’année ou ad hoc (exemple de partenariats : Tour de France, NBA, Formula E, Formule 1, Voile …)

DESCRIPTIF DES MISSIONS :

Sous la supervision d’un(e) Chef de Projet ou d’un(e) Responsable de Clientèle, vos missions seront les suivantes :

Assistance/suivi du chef de projet sports : relation quotidienne et directe pour assister l’équipe en charge du compte client, préparation de présentations, conception de documents supports d’aide à la valorisation et la commercialisation des dispositifs, participation aux réunions.

relation quotidienne et directe pour assister l’équipe en charge du compte client, préparation de présentations, conception de documents supports d’aide à la valorisation et la commercialisation des dispositifs, participation aux réunions. Conception et mise en oeuvre opérationnelle des opérations clients : participation à la conception, à la commercialisation, et à la gestion de projet événementiel des campagnes d’activation des clients pour assurer le suivi de la bonne livraison des opérations vendues ainsi que de leur logistique. Présence opérationnelle sur les événements pilotés ou soutenus par l’agence.

participation à la conception, à la commercialisation, et à la gestion de projet événementiel des campagnes d’activation des clients pour assurer le suivi de la bonne livraison des opérations vendues ainsi que de leur logistique. Présence opérationnelle sur les événements pilotés ou soutenus par l’agence. Coordination de prestataires (technique et graphique) : sourcing des prestataires nécessaires, suivi de production et gestion de projet avec des prestataires externes.

sourcing des prestataires nécessaires, suivi de production et gestion de projet avec des prestataires externes. Élaborations et recommandations stratégiques de communication par le sport auprès des annonceurs : participation active à la réponse aux appels d’offres : participation aux brainstormings et production d’idées, rédaction des recommandations, etc.

PROFIL RECHERCHE :

Formation :

o Formation bac+4/5 École de Commerce ou équivalent universitaire

o Stage de fin d’études de préférence

Affinités souhaitées :

o Affinité pour l’événementiel et le digital appréciée

o Sport & Entertainment : Intérêt pour le sport business

o Intérêt pour le cyclisme (professionnel, loisirs, cyclotourisme,…)

Qualités recherchées :

o Grande capacité d’analyse et de synthèse

o Faculté à construire des argumentaires pertinents et à comprendre les besoins des annonceurs et des clients

o Proactif, dynamique, volontaire et autonome

o Capacité à mener des projets avec rigueur et à les prioriser

o Esprit d’équipe développé

Compétences requises :

o Anglais indispensable

o Excellente maitrise du Pack Office

o Titulaire du permis B depuis plus de 2 ans obligatoire

PARTICULARITES :

Possibilité de travailler en dehors des heures qualifiées, les soirs ou les week-ends en fonction des événements.

CONDITIONS DE STAGE :

– Durée du contrat : 6 mois (temps plein)

– Date de prise de fonction : Fin juin 2023 (au plus tard le 26 juin 2023)

– Localisation : Paris IDF & télétravail

– Remboursement du titre de transport à hauteur de 50%

– Tickets restaurants

Candidature CV et lettre de motivation à envoyer à contact@vmatch.fr