Tennis – Longi nouveau partenaire « énergie solaire et hydrogène » de l’ATP Tour

Dans le cadre d’un partenariat stratégique, Longi devient le partenaire de l’ATP Tour pour l’énergie solaire et l’hydrogène.

Société photovoltaïque chinoise, Longi va contribuer aux objectifs de développement durable de l’ATP dans le cadre du projet ATP Serves. La société sera présente aux événements et certains tournois ATP en 2023 et 2024. Parmi eux, le Mutua Open de Madrid, le Miami Open, le Rolex Shanghai Masters ou encore les Nitto ATP Finals.

« Nous sommes fiers d’accueillir Longi en tant que partenaire de l’énergie solaire et de l’hydrogène. » explique Massimo Calvelli, le CEO de l’ATP. « Le changement climatique a un impact sur notre sport – des températures plus chaudes aux conditions météorologiques extrêmes. Relever ce défi est notre défi le plus important. LONGi partage notre engagement envers le développement durable et notre collaboration soutiendra la transition vers un avenir Net Zero, sous ATP Serves ».

Au rang de fournisseur officiel du circuit masculin de tennis, Longi rejoint des marques comme Lacoste, ASTI, Therabody et Nilox.

