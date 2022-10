Offre de Stage : Assistant Commercial (Marseille) – Sport Vision

Contrat : Stage

Indemnités : indemnités légales en cours / mois

Lieu : Marseille

Service : Commercial

Début : asap

Activité : Marketing sportif

Description du poste :

Au sein de notre bureau de Marseille et sous la direction du Responsable commercial, vous participez à la conception et la mise en place de la stratégie commerciale via différentes missions :

• Prospection commerciale téléphonique

• Recherche et ciblage d’annonceurs

• Prise de Rendez-vous

• Elaboration de propositions commerciales après briefing client

• Mise à jour des données commerciales de l’agence

• Organisation évènementielle

Qualifications :

PROFIL :

Stage destiné aux étudiants de niveau Master 2 – profil commercial

Dynamique, sérieux, organisé, bon relationnel, doté d’un fort sens commercial, vous savez faire preuve de rigueur et de créativité.

CONDITIONS :

Stage de 6 mois, sous convention de stage à temps plein, à pourvoir dans les meilleurs délais Indemnités de stage : indemnités légales en cours

Merci d’envoyer votre CV avec une lettre de motivation à l’adresse suivante :

pma@sport-vision.fr