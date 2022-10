Football – Maillots, chaussures, gants… La bataille des équipementiers de la Ligue 1 Uber Eats saison 2022-2023 (Infographie Footpack)

Comme chaque année, le site Footpack dévoilé une étude sur les équipementiers maillots, crampons et gants des joueurs de Ligue 1.

Pour cette saison 2022/2023, le constat est sans appel, la marque aux trois bandes domine le marché.

Pour réaliser cette étude, Footpack a pris en compte les 11 joueurs titulaires lors des 10 premières journées du championnat de France. Pour cette saison, c’est adidas qui est l’équipementier le plus représenté aux pieds des titulaires et sur les maillots des clubs. Nike est numéro 2 et Puma complète le podium.

Précisons que cette étude est quantitative et ne prend pas en compte la portée globale et l’exposition offerte aux marques par les joueurs et les clubs.

Les crampons des joueurs de Ligue 1 Uber Eats : adidas numéro 1

Pour les joueurs titulaires entre la première et la dixième journée, 42% d’entre eux portaient des crampons adidas. Seulement 30% portaient des Nike, alors que ce chiffre atteignait les 65% en 2017/2018. Enfin, 26% d’entre eux étaient équipés de Puma. Une augmentation de 20% comparé à la saison 2017/2018.

Précisons qu’avant la saison 2021-2022, l’étude de Footpack ne portait pas que sur les joueurs titulaires mais sur l’ensemble des effectifs.

Le modèle X Speedportal+ d’adidas est la chaussure la plus utilisée par les titulaires en Ligue 1 avec environ 12% des joueurs.

C’est donc 97,5% des joueurs qui jouent avec des crampons adidas, Nike ou Puma. Sur les titulaires étudiés, 10 joueurs seulement ne portent pas l’une de ces trois marques. Comme Sergio Ramos (Mizuno) ou encore Timothy Weah (New Balance).

Sur les titulaires étudiés, Footpack a donc recensé 8 équipementiers chaussures différents avec adidas, Nike, Puma, Kipsta, Mizuno, New Balance, Joma et TRU.

Les chaussures portées au PSG : Nike premier

Dans son étude, Footpack propose également ses données par club. Pour le Paris Saint-Germain, vitrine de la Ligue 1 avec son effectif de stars (Mbappé, Messi, Neymar JR,…), c’est Nike qui chausse le plus de titulaires de ce début de championnat avec 43%. La marque au swoosh devance adidas et Mizuno.

Les maillots

Pour cette saison 2022-2023, 10 équipementiers se partagent les 20 maillots de Ligue 1 Uber Eats.

Avec 4 clubs partenaires (Lyon, Strasbourg, Ajaccio et Brest), c’est aussi adidas qui arrive en tête du classement des équipementiers maillots de Ligue 1.

.Puma (Lens, Rennes, Marseille) et Macron (Auxerre, Nantes, Nice) arrivent second ex æquo, chacun sous contrat avec 3 équipes. Nike n’est plus représenté que par 2 clubs, Paris et Montpellier.

Les autres équipementiers sont Umbro, Kappa, New Balance, Le Coq Sportif, uhlsport et Craft.

Le prix des maillots de Ligue 1 pour les fans de football

Si un fan marseillais veut acheter le maillot du club version « supporter » avec un flocage et des badges, il devra débourser 115,90€. C’est le maillot le plus cher de France avec ces options, devant celui du PSG (114,99€) et de Lorient (114€). Ça fait cher le merlus !

Les supporters de l’ACA sont ceux qui dépenseront le moins d’argent en cas d’achat. Le maillot d’Ajaccio est le moins cher du championnat de France, vendu à 75€ avec flocage et badges.

Sans inscrire le nom d’un joueur ou le badge de la Ligue 1, un maillot coûte en moyenne 83,54€.

