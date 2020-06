Déconfinement – Jusqu’à 5 000 personnes dans les stades à partir du 11 juillet

En fin de semaine dernière, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu a dévoilé les principales mesures du « déconfinement 3 » concernant le secteur sportif pour les semaines à venir.

A partir du 11 juillet, les stades pourront notamment accueillir du public dans la limite de la jauge de 5 000 personnes dans le respect des règles sanitaires applicables aux salles de spectacle.

« La situation sera réévaluée avant le 11 juillet pour une éventuelle augmentation de cette jauge, à partir de la mi-août. Un travail de concertation est actuellement en cours avec les organisateurs de compétitions et exploitants pour élaborer les protocoles sanitaires dans les stades en amont du 11 juillet » précise le communiqué.

« Ces nouvelles dispositions permettent d’envisager une ouverture prochaine plus large d’accueil des spectateurs concernant la finale de la Coupe de France masculine fin juillet, la finale de la Coupe de la Ligue, les demies et la finale de la Coupe de France féminine début août ainsi que la reprise des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 programmés fin août. Le Comité exécutif de la FFF se réunira ce lundi 22 juin pour évoquer ces nouvelles mesures et le calendrier à venir » a commenté Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, dans un communiqué de la FFF.