Offre de Stage : Assistant Communication – Tecnifibre

Tecnifibre, la Players’ Company

Tecnifibre accompagne depuis plus de 40 ans les joueuses et les joueurs dans leur expérience sportive, en partant d’un postulat simple : chaque joueur est unique et un équipement adapté est un vecteur de performance.

La marque s’est fait connaître par ses innovations en matière de cordage pour étendre depuis son expertise aux raquettes, aux balles, au textile, à la bagagerie, aux machines à corder.

Marque d’origine française au rayonnement international, intégrée au groupe Lacoste depuis 2017, Tecnifibre est aujourd’hui partenaire des plus grands événements du circuit professionnel mondial, ainsi que de Top Players de renoms, tels que Daniil Medvedev et Iga Swiatek (tennis) ou Mohamed Shorbagy et Nour el Sherbini (squash).

Vous êtes prêt à intégrer notre service communication comme stagiaire pour une période de 6 mois en tant qu’assistant(e) communication

Contrat : Stage

Lieu : Feucherolles (78)

Date : janvier 2022

Service : Marketing/Communication

Vos missions principales seront les suivantes :

– Participation à l’organisation des tournois tennis partenaires (Rotterdam, Miami, Monte Carlo)

– Création et diffusion de contenus et supports de communication pour les clients et partenaires (clubs, tournois, etc)

– RP et e(RP) : gestion des tests produits / participation à l’organisation d’évènements / gestion de la BDD

– Gestion de la photothèque

– Mise en place de campagnes d’emailing

– Veille et benchmark marché-concurrence

Profil

– Diplômé(e) d’une formation bac + 4 ou 5

– Une bonne connaissance du milieu du tennis et du sport

– Créatif tout en étant rigoureux, structuré et organisé

– Capacité à évoluer dans un environnement international. Anglais courant.

– Maîtrise du pack office et des outils PAO (photos et videos)

– Bon relationnel et goût pour le travail en équipe

Stage basé à Feucherolles (78)

Véhicule obligatoire (aucun transport en commun à proximité)

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : jobcom@tecnifibre.com