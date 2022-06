Le Coq Sportif pose sa première patte dans le basket français avec l’Elan Chalon

Cette semaine, l’Elan Chalon a officialisé la signature d’un partenariat équipementier avec Le Coq Sportif, avec Ô Sports comme distributeur officiel.

A travers ce contrat de 4 saisons, Le Coq Sportif marque ses débuts dans le basketball. L’Elan Chalon devient ainsi le premier club de basket français (Betclic Elite, Pro B) à être équipé par la marque.

« Après le rugby, le football, le handball et le volley, nous avons la volonté de développer les sports collectifs »

« Nous sommes flattés d’avoir été choisis par le Coq Sportif pour démarrer leur histoire dans le basket-ball. C’est une marque dont nous partageons les valeurs, qui va nous aider à aller encore plus loin dans la performance. Nous sommes très fiers non seulement de porter leurs tenues mais aussi de contribuer au développement de leurs produits. Nous les remercions de cette confiance » explique Rémy Delpon, directeur général de l’Elan Chalon, dans un communiqué. « Nous sommes également heureux de collaborer avec Ô Sports et ses équipes qui vont créer une nouvelle dynamique et nous permettre de passer un cap en terme de merchandising. Ce partenariat va être incarné par l’ensemble des joueurs, du staff, des collaborateurs et prouve si besoin était que l’Elan Chalon est un club attractif dont les fans sont au centre du projet. »

« Nous sommes fiers d’annoncer ce partenariat avec l’Elan Chalon, acteur majeur et historique du Basketball français depuis 1955, ainsi que de l’appui de notre distributeur Ô Sports sur ce dossier » ajoute Mickaël Gélats, Responsable des ventes Sport Performance France & Belgique pour Le Coq Sportif. « Après le rugby, le football, le handball et le volley, nous avons la volonté de développer les sports collectifs à travers cette discipline Olympique, qui nous amènera aux Olympiades de 2024 à Paris. Il en résulte une continuité dans notre approche du business avec notre distributeur Ô Sports, avec qui nous travaillons déjà en profondeur de façon qualitative sur de nombreux clubs, associations & disciplines sportives. »

Pour rappel, Le Coq Sportif a équipé Joakim Noah en chaussures de basket lorsqu’il évoluait en NBA, avant de rejoindre adidas en 2013.

