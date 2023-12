Offre de Stage : Assistant.e marketing/commercial – Kantar Media

Leader mondial en matière de conseil, d’études de marché et marketing, Kantar, accompagne les entreprises et institutions dans leurs stratégies. Présent dans 100 pays, employant plus de 30 000 collaborateurs à travers le monde, Kantar propose à ses clients une palette inédite d’expertises grâce aux solutions développées par ses 8 Divisions.

Kantar – Division Media est l’expert de la « media data » et de l’ensemble des cycles de communication, publicité et consommation. Kantar – Division Media fournit des données et analyses pour toutes les informations de mesure, suivi et stratégie médias. Nous apportons les études les plus complètes et précises sur la consommation des médias, leur performance et la valeur médiatique.

Nous recherchons un.e Assistant.e marketing/commercial dans le cadre d’une alternance d’un an pour rejoindre notre service Sport Intelligence. Ce stage vous permettra de découvrir le fonctionnement global de la division Sport (analyses médias, études d’opinions …) et d’approfondir vos connaissances en matière de marketing sportif, études médias et outils de communication à destination des instances, ayant droits et agences liées au sport (Fédérations Sportives, Organisateurs d’événements, Sponsors, etc.).

Vous voulez développer votre réseau professionnel sportif et rejoindre une équipe dynamique dans une entreprise innovante ? Rejoignez-nous !

Missions

Marketing (75%) :

Réalisation et rédaction de présentations marketing destinées à nos clients / prospects

Veille de consultations et d’appels d’offres (publications marchés publics), réflexion et mise en page des réponses aux consultations

Réalisation et actualisation de la mise en avant de nos solutions Kantar Sport en interne et externe

Accompagnement sur la stratégie de communication de nos solutions Sport en lien avec l’équipe Marketing France : planning des publications (réseaux sociaux, newsletter), mise à jour de nos solutions sur notre site internet (reporting visites de la page Kantar Sport), mise en avant de contenus selon le calendrier sportif.

Commerciales / Services clients (25%) :

Assister la Responsable du développement dans son quotidien

Réaliser des benchmarks clients / concurrents

Gérer et mettre à jour la base CRM

Gérer les outils de prospection commerciale (automatisation de mails)

Suivi de la prospection commerciale (gestion de fichiers et leads)

Accompagnement dans la gestion et le suivi de la production d’études

Profil

Vous êtes actuellement en BAC+4 ou 5 dans le domaine marketing et/ou commercial

Vous avez des connaissances et un intérêt particulier pour le domaine sportif (culture business du sport)

Vous êtes rigoureux et avez une appétence particulière pour le marketing commercial.

Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles ainsi qu’un bon niveau d’anglais.

Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Powerpoint…), d’analyse des réseaux sociaux, ainsi qu’une connaissance des outils Adobe (Photoshop, Illustrator…)

Poste :

Alternance d’un an à partir de décembre 2023

Comme tous les postes au sein de Kantar, ce poste est ouvert aux salariés en situation de handicap.

JOIN US

Les valeurs portées par Kantar sont entre autres une expertise reconnue, avoir un temps d’avance. Travailler ensemble, aller toujours plus loin, se mettre à la place de nos clients ! Si vous les partagez, rejoignez-nous !

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

Pour postuler, rendez-vous ici