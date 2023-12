Un spectacle de drones pour célébrer la prolongation du contrat de Naming entre Asics et la SaintéLyon jusqu’en 2026

Le week-end dernier, Asics et la SaintéLyon ont profité de l’édition 2023 de l’évènement pour officialiser la prolongation de leur partenariat.

Dans le détail, l’équipementier japonais reste le partenaire-titre de la SaintéLyon pour 3 éditions supplémentaires, soit jusqu’en 2026. Une évènement organisé par la société Extra Sports.

Pour célébrer cette annonce, 300 drones ont offert un spectacle visuel aux 8 000 participants de la Asics SaintéLyon samedi soir dans les rues de Saint-Etienne. Comme nous le précise Asics, le spectacle a été réalisée par la société « Allumée ».

« Le partenariat avec la SaintéLyon a toujours été une évidence pour ASICS. Les différents formats et le profil de la course permettent à tous de se retrouver dans cet événement très populaire. Cela rejoint la volonté d’ASICS d’accompagner tous les coureurs dans leurs objectifs, de la prise du dossard à la ligne d’arrivée » explique Eddy Ferhi, directeur marketing Asics France. « On est très fier du chemin parcouru ensemble avec les équipes d’ExtraSport, pour le bien des coureurs. Renouveler notre engagement commun pour trois nouvelles éditions, c’est s’engager à faire mieux ensemble pour tous les participants. On a déjà hâte de fêter les 70 ans de la course l’an prochain… »

« Nous sommes particulièrement heureux et fiers que ASICS, marque emblématique du monde du trail running, nous ait renouvelé sa confiance, en tant que partenaire titre, pour les trois prochaines éditions de la ASICS SaintéLyon. Cela souligne que nous avons su, ensemble, faire évoluer ce vieux et bel événement populaire au niveau de leurs exigences sportives et marketing » ajoute Michel Sorine, président Extra Sports, Responsable de l’organisation ASICS SaintéLyon. « Ce partenariat nous pousse à être des organisateurs toujours plus innovants, performants et communicants. Avec ASICS, nous préparons déjà la 70eme édition anniversaire en 2024, qui promet d’être grandiose ».

Pour rappel, le partenariat de Naming entre Asics et la SaintéLyon a débuté en 2021.

